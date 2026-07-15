Exportaciones paraguayas de maquila crecen 25% y hasta junio alcanzaron US$ 717 millones

La Maquila paraguaya proyecta un nuevo récord en este 2026, que ya se refleja en el último boletín suministrado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Entre enero y junio de 2026, las industrias exportaron por US$ 717 millones, lo que representa un crecimiento del 25% frente a los US$ 575 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

El informe destaca que las autopartes continúan liderando la canasta exportadora del régimen de maquila, con una participación del 32% del valor total exportado durante el primer semestre.

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Le siguen los sectores de alimentos y bebidas, con el 17%; confecciones y textiles, con el 16%; aluminio y sus manufacturas, con el 6%; plásticos y sus manufacturas, con el 6%; electrónica y electricidad, con el 6%; y productos químicos y farmacéuticos, con el 4%. El 13% restante corresponde a otros rubros.

Exportaciones de maquila al Mercosur

En cuanto a los mercados de destino, el Mercosur continúa siendo el principal comprador de la maquila paraguaya. Las adquisiciones las encabeza Brasil con una participación del 62%, seguido por Argentina, con el 15%. Entre los mercados de extrazona sobresalen Países Bajos, con el 9%, y Estados Unidos, con el 4%.

Más de 36.000 empleos generados

Otro dato destacado es la generación de empleo. Actualmente, las industrias que operan bajo este régimen emplean a 36.052 personas, lo que representa un crecimiento interanual del 6% respecto a los 34.129 puestos de trabajo registrados en junio de 2025.

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Del total de trabajadores, el 55% corresponde a hombres y el 45% a mujeres, datos que reflejan una importante participación femenina dentro del sector.

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Distribución de empleos por rubros

El 71% de la fuerza laboral se concentra en cinco rubros: confecciones y textiles, con 8.363 trabajadores; autopartes, con 7.865; servicios intangibles, con 3.982; plásticos y sus manufacturas, con 2.984; y productos químicos y farmacéuticos, con 2.579 empleados.

En cuanto a la distribución geográfica de las industrias maquiladoras, el 92% de las mismas se concentra en cuatro regiones del país. Alto Paraná lidera con el 48%, seguido por el departamento Central, con el 29%; Asunción, con el 9%; y Amambay, con el 6%.