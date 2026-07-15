Economía
15 de julio de 2026 a la - 13:15

Exportaciones paraguayas de maquila crecen 25% y hasta junio alcanzaron US$ 717 millones

Exportaciones paraguayas de maquila
A la vista se proyecta nuevo récord de exportaciones de maquila paraguaya, US$ 300 millones más que el 2025.coffeekai

La exportación de maquila en Paraguay continúan consolidándose como uno de los motores de la economía nacional. Hasta junio, las industrias que operan bajo ese régimen alcanzaron US$ 717 millones, según el reporte del viceministerio de Industria.

Por Rossana Riveros

La Maquila paraguaya proyecta un nuevo récord en este 2026, que ya se refleja en el último boletín suministrado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Entre enero y junio de 2026, las industrias exportaron por US$ 717 millones, lo que representa un crecimiento del 25% frente a los US$ 575 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

El informe destaca que las autopartes continúan liderando la canasta exportadora del régimen de maquila, con una participación del 32% del valor total exportado durante el primer semestre.

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Le siguen los sectores de alimentos y bebidas, con el 17%; confecciones y textiles, con el 16%; aluminio y sus manufacturas, con el 6%; plásticos y sus manufacturas, con el 6%; electrónica y electricidad, con el 6%; y productos químicos y farmacéuticos, con el 4%. El 13% restante corresponde a otros rubros.

Exportaciones maquila
Se proyecta para 2026 un nuevo récord histórico de exportaciones de maquila, aproximadamente US$ 300 millones más que el 2025.

Exportaciones de maquila al Mercosur

En cuanto a los mercados de destino, el Mercosur continúa siendo el principal comprador de la maquila paraguaya. Las adquisiciones las encabeza Brasil con una participación del 62%, seguido por Argentina, con el 15%. Entre los mercados de extrazona sobresalen Países Bajos, con el 9%, y Estados Unidos, con el 4%.

Más de 36.000 empleos generados

Otro dato destacado es la generación de empleo. Actualmente, las industrias que operan bajo este régimen emplean a 36.052 personas, lo que representa un crecimiento interanual del 6% respecto a los 34.129 puestos de trabajo registrados en junio de 2025.

Del total de trabajadores, el 55% corresponde a hombres y el 45% a mujeres, datos que reflejan una importante participación femenina dentro del sector.

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Distribución de empleos por rubros

El 71% de la fuerza laboral se concentra en cinco rubros: confecciones y textiles, con 8.363 trabajadores; autopartes, con 7.865; servicios intangibles, con 3.982; plásticos y sus manufacturas, con 2.984; y productos químicos y farmacéuticos, con 2.579 empleados.

En cuanto a la distribución geográfica de las industrias maquiladoras, el 92% de las mismas se concentra en cuatro regiones del país. Alto Paraná lidera con el 48%, seguido por el departamento Central, con el 29%; Asunción, con el 9%; y Amambay, con el 6%.