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Negocios
28 de octubre de 2026 - 19:51

Mazda invierte más de US$ 10 millones en su nueva sede

Vehículo Mazda CX-30 en alfombra roja, con puerta abierta y decoraciones rojas y blancas en un ambiente elegante.
Mazda abrió las puertas de su nueva casa central con la presentación del nuevo All-New Mazda CX-5. Pedro Gonzalez

La marca japonesa, representada en Paraguay por el Grupo Garden, inauguró una casa central de más de 13.000 m² en Asunción. El complejo integra showroom, taller y áreas corporativas, en una apuesta por fortalecer su presencia local. El lanzamiento coincidió con la presentación de la tercera generación de la Mazda CX-5.

Brand Lab Para Grupo Garden

Contenido Comercial
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La industria automotriz paraguaya suma una nueva infraestructura de gran escala con la inauguración de la casa central de Mazda, ubicada en la avenida República Argentina, esquina Las Palmeras. El proyecto, impulsado por el Grupo Garden, demandó una inversión superior a los US$ 10 millones y concentra en un solo edificio las principales operaciones comerciales y de posventa de la marca.

La apertura reunió a representantes de Mazda Internacional, directivos de Sumitomo y ejecutivos del Grupo Garden, además de clientes e invitados especiales. Entre las autoridades presentes estuvo Takeshi Mikami, gerente general del Departamento de Operaciones de Mercados Internacionales de Mazda.

Con siete niveles, incluidos un subsuelo y una terraza, el edificio supera los 13.000 metros cuadrados de construcción. La dimensión del emprendimiento refleja la apuesta del grupo empresarial por consolidar la operación de la marca japonesa en el mercado paraguayo.

Ñufro Arias y Didier Arias en la ceremonia de inauguración, luciendo trajes elegantes y rodeados de luces rojas en un ambiente festivo.
Tras la bendición de la nueva casa central, directivos del Grupo Garden y Mazda realizaron el corte de cinta oficial.

Una infraestructura para integrar toda la operación

La nueva sede fue concebida para reunir en un mismo espacio la atención comercial, los servicios de mantenimiento y las áreas corporativas. El complejo dispone de un showroom de casi 2.000 m², un taller de aproximadamente 4.000 m² y más de 6.000 m² destinados a estacionamiento.

La integración busca facilitar el recorrido del cliente, desde el primer contacto con los vehículos hasta el mantenimiento posterior a la compra. Las instalaciones incorporan equipamiento de primer nivel y fueron diseñadas para operar conforme a los estándares internacionales de Mazda.

Durante la inauguración, Emiliano Remonato, gerente de Marketing del Grupo Garden, destacó la dimensión del emprendimiento y el respaldo recibido por parte de los representantes internacionales de la marca. Según comentó, los directivos que acompañaron el acto señalaron que resulta difícil encontrar una infraestructura corporativa de características similares dentro de la región.

La inversión también constituye una señal del compromiso del Grupo Garden con el desarrollo de Mazda en Paraguay y con el crecimiento de la industria automotriz local.

Fachada del nuevo Show Room Mazda iluminada con luces rojas, mostrando el logotipo de la marca en un entorno urbano.
El nuevo edificio de Mazda Paraguay cuenta con cinco pisos y más de 13.000 metros cuadrados.

La nueva Mazda CX-5 llega al mercado

La inauguración tuvo como segundo eje comercial el lanzamiento de la All-New Mazda CX-5, tercera generación de uno de los modelos más representativos de la marca. El vehículo mantiene la línea de diseño Kodo, con una estética renovada y una propuesta que combina tecnología, seguridad y desempeño.

Disponible en siete colores exteriores, la nueva CX-5 incorpora un motor naftero SkyActiv-G de 2,5 litros, con una potencia de 187 caballos de fuerza, asociado a una transmisión automática de seis velocidades. El modelo también cuenta con sistemas de seguridad y asistencia al conductor incluidos de serie, en línea con el enfoque de Mazda en la protección y el control durante la conducción.

El vehículo ya se encuentra disponible en el nuevo showroom, donde los interesados también pueden solicitar pruebas de manejo.

Un automóvil gris Mazda CX-5 se exhibe en un showroom decorado con luces rojas, mientras asistentes observan y toman fotos.
El All-New Mazda CX-5.

Financiación y acceso al modelo

La All-New Mazda CX-5 se ofrece desde US$ 32.990 al contado. Como alternativa, el Grupo Garden dispone de planes de financiación propia con cuotas desde US$ 355, además de transferencia y seguro por un año incluidos, de acuerdo con las condiciones de la propuesta comercial.

La combinación entre una infraestructura de gran escala y el lanzamiento de un modelo estratégico refuerza la presencia de Mazda en Paraguay. Para el Grupo Garden, la nueva casa central representa una inversión de largo plazo que integra experiencia de compra, servicio técnico y posicionamiento de marca bajo un mismo techo.

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