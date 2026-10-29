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Negocios
29 de octubre de 2026 - 20:37

Cartelería y Vía Pública: Prourbe Medios recibe por segundo año consecutivo el reconocimiento B2B

Mujeres felices en el escenario, una con trofeo y otra con documento, fondo decorado con vegetación y logo de prourbe.
Rocío Brizuela, subgerente de Marketing, y Gisela Salomón, directora gerente general de Prourbe Medios, recibieron el premio. Pedro Gonzalez

Prourbe Medios recibió por segundo año consecutivo el reconocimiento de los Premios B2B Paraguay en la categoría Cartelería y Vía Pública. La distinción destaca a las empresas preferidas por el mercado corporativo y pone en valor la confianza que construyen las compañías en sus relaciones comerciales.

Brand Lab Para Prourbe Medios

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La ceremonia se llevó a cabo en Talleyrand Costanera. Los premios se basan en un estudio de mercado realizado por la consultora CCR, que identifica a las empresas mejor valoradas como proveedoras de productos y servicios por organizaciones de distintos tamaños y sectores económicos.

Este reconocimiento se suma a los cuatro años consecutivos en los que Prourbe Medios ha sido distinguida en el Ranking de Marcas de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), como referente de cartelería y publicidad exterior, una evaluación que contempla la percepción de consumidores y empresas. Ambas distinciones, desde perspectivas diferentes, reflejan la valoración de la compañía tanto en el ámbito corporativo como entre el público general.

Para Prourbe Medios, esta continuidad representa mucho más que una sucesión de reconocimientos: es una señal de confianza que impulsa a la empresa a seguir evolucionando, fortalecer sus relaciones comerciales y responder a las nuevas necesidades de las marcas.

Mujeres sonrientes en premiación, una sostiene un trofeo y la otra un certificado, en un ambiente formal con logos de B2B.
Gisela Salomón, directora gerente general de Prourbe Medios en compañía de Rocío Brizuela, subgerente de Marketing.

“Recibir este reconocimiento por segundo año consecutivo tiene un valor especial porque proviene del propio mercado corporativo. Cuando distintos públicos nos eligen, también asumimos la responsabilidad de honrar esa confianza. Lo hacemos con un equipo comprometido, nuevas implementaciones y una evolución constante de nuestras soluciones, buscando acompañar los objetivos de nuestros clientes y contribuir al crecimiento de la publicidad exterior en Paraguay”, expresa Gisela Salomón, directora gerente general de Prourbe Medios.

Con más de 30 años de trayectoria, Prourbe Medios ha acompañado la evolución de la publicidad exterior en Paraguay, integrando cartelería tradicional, soportes digitales, espacios publicitarios en interiores y propuestas creativas que amplían las posibilidades de comunicación de las marcas.

En este camino, la compañía continúa trabajando en el desarrollo de nuevos formatos, tecnologías y soluciones, además de explorar oportunidades en distintos entornos y espacios de contacto con las personas. La apuesta es seguir ampliando las posibilidades de la publicidad exterior, combinando presencia, creatividad e innovación con las necesidades de un mercado en constante transformación.

Mujer en el centro observa atentamente el escenario durante la cena de premiación, rodeada de mesas decoradas con copas y platos.
Los premios B2B galardonaron a las empresas mejor valoradas del 2026.

Prourbe Medios en cifras

  • Más de 30 años de trayectoria en publicidad exterior.
  • Más de 1.000 espacios publicitarios distribuidos en el país.
  • 14 departamentos con presencia de la compañía.
  • Más de 500 marcas activas que confían en Prourbe Medios.
  • Dos años consecutivos de reconocimiento en los Premios B2B Paraguay.
  • Cuatro años consecutivos de distinciones en el Ranking de Marcas de la CAP.

Sobre Prourbe Medios

Prourbe Medios es la empresa paraguaya líder en publicidad exterior que desarrolla soluciones de comunicación para marcas y agencias a través de una red de espacios publicitarios tradicionales y digitales. Con más de tres décadas de trayectoria, apuesta por la innovación y la evolución de sus formatos para conectar a las marcas con las personas en distintos espacios de la vida cotidiana.

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