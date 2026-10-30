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Negocios
30 de octubre de 2026 - 16:41

“Familiar Proyecta” es la nueva herramienta digital de Banco Familiar para organizar las finanzas personales

Familiar Proyecta puede utilizarse desde computadoras y celulares, sin necesidad de ser cliente de Banco Familiar ni realizar un registro previo.
Familiar Proyecta puede utilizarse desde computadoras y celulares, sin necesidad de ser cliente de Banco Familiar ni realizar un registro previo.

Banco Familiar impulsa una nueva solución gratuita que permite a las personas conocer mejor su situación financiera, administrar sus ingresos y gastos, planificar sus metas y tomar decisiones más conscientes sobre su dinero.

Brand Lab Para Banco Familiar

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Con el propósito de seguir acercando oportunidades y promoviendo una mayor inclusión financiera, Banco Familiar presenta Familiar Proyecta, una herramienta digital diseñada para acompañar a las personas en la organización de sus finanzas personales y ayudarlas a construir hábitos financieros más saludables.

La iniciativa se enmarca en el Mes del Ahorro y responde a una necesidad cotidiana: contar con herramientas sencillas que permitan conocer cuánto dinero ingresa, en qué se gasta y qué posibilidades existen para ahorrar, cumplir compromisos y proyectar nuevas metas.

A través de Familiar Proyecta, los usuarios podrán registrar sus ingresos y egresos, identificar sus principales gastos, organizar presupuestos, realizar un seguimiento de sus deudas y establecer objetivos de ahorro.

La herramienta también permitirá visualizar un resumen de su situación financiera y acceder a reportes que faciliten una mejor planificación de sus recursos.

Una herramienta accesible, gratuita y con foco en la privacidad

Uno de los principales diferenciales de Familiar Proyecta es que podrá utilizarse de manera gratuita, sin necesidad de registrarse ni ser cliente de Banco Familiar.

La solución estará disponible desde el sitio web oficial www.familiar.com.py y podrá utilizarse tanto desde una computadora como desde un celular, facilitando su acceso en cualquier momento.

Además, la herramienta está diseñada para que cada persona mantenga el control de su información.

Los datos financieros que se cargan no quedan almacenados en la página web ni son accesibles para Banco Familiar.

Familiar Proyecta ofrece reportes y resúmenes de la situación financiera para que los usuarios puedan identificar sus hábitos de consumo y tomar decisiones más conscientes sobre su dinero.
Familiar Proyecta ofrece reportes y resúmenes de la situación financiera para que los usuarios puedan identificar sus hábitos de consumo y tomar decisiones más conscientes sobre su dinero.

La información permanece temporalmente en el dispositivo durante su utilización y el usuario podrá guardar una copia en su computadora para continuar su planificación cuando lo desee.

De esta manera, podrá descargar su información, conservarla de forma privada y volver a cargarla posteriormente en la herramienta para actualizar sus ingresos, egresos y objetivos, sin necesidad de comenzar nuevamente.

Esta funcionalidad busca ofrecer una experiencia sencilla y confiable, respetando la privacidad de cada usuario y promoviendo una mayor autonomía en el manejo de sus finanzas.

La inclusión financiera también significa aprender a administrar el dinero

Para Banco Familiar, la inclusión financiera no consiste únicamente en facilitar el acceso a cuentas, créditos o medios de pago, sino también en brindar conocimientos y herramientas que ayuden a las personas a tomar decisiones financieras responsables.

En ese sentido, Familiar Proyecta representa un paso más en el compromiso de la entidad con la educación financiera, acercando una solución que puede ser utilizada por cualquier persona, independientemente de su nivel de ingresos o de su experiencia con productos bancarios.

Banco Familiar presenta Familiar Proyecta, una herramienta digital gratuita que busca ayudar a organizar las finanzas personales y planificar las metas económicas.
Banco Familiar presenta Familiar Proyecta, una herramienta digital gratuita que busca ayudar a organizar las finanzas personales y planificar las metas económicas.

La propuesta parte de una idea sencilla: conocer la situación financiera actual es el primer paso para construir un futuro con mayor tranquilidad.

Organizar los ingresos, identificar gastos innecesarios y planificar compromisos permite desarrollar hábitos que, con el tiempo, contribuyen al bienestar económico de las personas y sus familias.

Un banco que acompaña cada etapa de la vida

Banco Familiar continúa fortaleciendo su compromiso de acompañar a las personas en los distintos momentos de sus vidas, acercando soluciones que respondan a sus necesidades y desafíos.

Familiar Proyecta se integra a esta visión, combinando innovación, accesibilidad y educación financiera para que más paraguayos puedan organizar mejor sus recursos y avanzar hacia sus objetivos personales y familiares.

En el marco del Mes del Ahorro, la iniciativa refuerza la apuesta de Banco Familiar por la educación financiera y la promoción de hábitos saludables en la administración del dinero.
En el marco del Mes del Ahorro, la iniciativa refuerza la apuesta de Banco Familiar por la educación financiera y la promoción de hábitos saludables en la administración del dinero.

La iniciativa también refleja la confianza como uno de los pilares fundamentales del banco, entendiendo que la tecnología debe estar al servicio de las personas, simplificando su vida cotidiana y ofreciendo herramientas que puedan utilizar con tranquilidad y seguridad.

Porque detrás de cada decisión financiera hay proyectos, familias y aspiraciones, Banco Familiar reafirma que las personas son el principal motor de su crecimiento y transformación.

Familiar Proyecta permite registrar ingresos y gastos, elaborar presupuestos, hacer seguimiento de deudas y establecer objetivos de ahorro de manera sencilla.
Familiar Proyecta permite registrar ingresos y gastos, elaborar presupuestos, hacer seguimiento de deudas y establecer objetivos de ahorro de manera sencilla.

Con Familiar Proyecta, el banco busca demostrar que acompañar a sus clientes y a la comunidad también significa brindarles herramientas para planificar mejor su presente y construir nuevas oportunidades para el futuro.

Banco Familiar, el banco para vos.

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