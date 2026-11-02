ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Negocios
02 de noviembre de 2026 - 11:32

Singular Desarrollos inicia MOVA del Sol, su nuevo proyecto de inversión 5 estrellas con gestión de renta corta en Asunción

Singular Desarrollos realizó la palada inicial de MOVA del Sol, un proyecto que apuesta por incorporar nuevas alternativas de inversión al mercado inmobiliario paraguayo.
Singular Desarrollos realizó la palada inicial de MOVA del Sol, un proyecto que apuesta por incorporar nuevas alternativas de inversión al mercado inmobiliario paraguayo.Silvio Rojas

Con 27 pisos, 228 departamentos y una propuesta inspirada en la hotelería de alta categoría, MOVA del Sol apuesta por un modelo inmobiliario que combina arquitectura, servicios y una solución integral para inversores que buscan generar ingresos mediante alquileres temporarios.

Brand Lab Para Singular Desarrollos

Contenido Comercial
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Singular Desarrollos marca un nuevo hito en su trayectoria con la celebración de la palada inicial de MOVA del Sol, un desarrollo inmobiliario que introduce una propuesta de inversión 5 estrellas en la capital paraguaya, combinando arquitectura contemporánea, amenities de lujo y un modelo de gestión orientado a facilitar la inversión en renta corta.

Moshe Apt Druck, CEO de Singular Desarrollos.
Moshe Apt Druck, CEO de Singular Desarrollos.

Ubicado en barrio Las Lomas, una zona estratégica de Asunción por su cercanía a importantes centros corporativos, comerciales y gastronómicos, el proyecto busca responder a las nuevas demandas del mercado inmobiliario, tanto de quienes desean adquirir una propiedad como de quienes buscan oportunidades de inversión.

El desarrollo cuenta con el respaldo de Benítez Bittar Constructora, responsable de la construcción de los proyectos de Singular Desarrollos y hoy en día, también socio de la empresa, en el desarrollo de MOVA del Sol.

Directivos de las distintas empresas que estarán al frente de MOVA del Sol, que será construido en el barrio Las Lomas, una zona estratégica de Asunción por su cercanía a centros corporativos, comerciales y gastronómicos.
Directivos de las distintas empresas que estarán al frente de MOVA del Sol, que será construido en el barrio Las Lomas, una zona estratégica de Asunción por su cercanía a centros corporativos, comerciales y gastronómicos.

Esta alianza refuerza el compromiso conjunto con la creación de proyectos inmobiliarios que integran calidad constructiva, visión de negocio y propuestas de valor para el mercado paraguayo.

Una nueva forma de invertir: ser propietario sin ocuparse de la gestión diaria

Uno de los principales diferenciales de MOVA del Sol es su propuesta orientada a los inversores interesados en generar ingresos mediante alquileres de corta estadía, sin necesidad de involucrarse directamente en la administración cotidiana de sus propiedades.

El modelo contempla la posibilidad de acceder a una gestión integral de renta corta, permitiendo delegar tareas operativas como la administración de reservas, la atención a huéspedes y la coordinación de los servicios necesarios para el funcionamiento de las unidades.

Con 27 pisos y 228 departamentos, MOVA del Sol propone un concepto residencial que combina arquitectura contemporánea, confort y servicios inspirados en la hotelería de alta categoría.
Con 27 pisos y 228 departamentos, MOVA del Sol propone un concepto residencial que combina arquitectura contemporánea, confort y servicios inspirados en la hotelería de alta categoría.

Esta solución busca simplificar la experiencia del propietario, especialmente para quienes desean diversificar sus inversiones inmobiliarias o residen fuera del país y necesitan contar con una estructura de administración local.

De esta manera, MOVA del Sol plantea una propuesta que va más allá de la adquisición de un departamento: integrar un activo inmobiliario a un modelo de explotación de alquileres temporarios, con una gestión profesionalizada y orientada a facilitar su operación.

El concepto de inversión 5 estrellas

MOVA del Sol nace bajo un concepto que busca trasladar la experiencia de la hotelería de alta categoría al segmento residencial, integrando diseño, confort y servicios en un mismo desarrollo.

El edificio contará con 27 pisos y 228 departamentos, además de una propuesta de amenities de lujo concebidos para complementar la experiencia de sus residentes y huéspedes.

El edificio contará con amenities de lujo y espacios diseñados para ofrecer una experiencia diferenciada tanto a residentes como a huéspedes.
El edificio contará con amenities de lujo y espacios diseñados para ofrecer una experiencia diferenciada tanto a residentes como a huéspedes.

Su arquitectura se caracteriza por líneas contemporáneas, terminaciones de alta calidad y amplios ventanales de piso a techo, que permiten aprovechar la iluminación natural y las vistas panorámicas de la ciudad.

El diseño incorpora, además, soluciones bioclimáticas orientadas a optimizar el confort térmico, junto con distribuciones funcionales que responden a las nuevas formas de habitar los espacios urbanos.

Los amplios ventanales de piso a techo, las terminaciones de calidad y las vistas panorámicas forman parte de la propuesta arquitectónica del nuevo desarrollo.
Los amplios ventanales de piso a techo, las terminaciones de calidad y las vistas panorámicas forman parte de la propuesta arquitectónica del nuevo desarrollo.

La propuesta busca ofrecer una experiencia diferenciada para quienes eligen vivir o alojarse en el edificio, al tiempo que incorpora atributos de valor para los propietarios que destinan sus unidades a la inversión.

Las Lomas, una ubicación estratégica para vivir e invertir

La ubicación constituye otro de los pilares del proyecto. Situado en el barrio Las Lomas, MOVA del Sol se desarrolla en un entorno que reúne conectividad, servicios, propuestas comerciales y cercanía a uno de los principales ejes corporativos de Asunción.

La concentración de actividades empresariales, comerciales y gastronómicas en este sector de la capital representa un atributo relevante para el mercado de alquileres temporarios, especialmente para visitantes que buscan alojamientos bien ubicados y con servicios de calidad.

MOVA del Sol incorpora un modelo de gestión integral de alquileres temporarios, pensado para propietarios que buscan generar ingresos sin ocuparse de la administración diaria.
MOVA del Sol incorpora un modelo de gestión integral de alquileres temporarios, pensado para propietarios que buscan generar ingresos sin ocuparse de la administración diaria.

En este contexto, MOVA del Sol apuesta por combinar las ventajas de una ubicación estratégica con una propuesta residencial diferenciada y un modelo de gestión pensado para el inversor.

Singular Desarrollos continúa apostando por Paraguay

La palada inicial de MOVA del Sol representa una nueva etapa en el crecimiento de Singular Desarrollos y reafirma su apuesta por el desarrollo inmobiliario de Asunción.

Con proyectos como MOVA Recoleta y MOVA del Sol, la desarrolladora continúa ampliando su presencia en el mercado paraguayo, incorporando propuestas que buscan responder tanto a las necesidades habitacionales como a las nuevas tendencias de inversión.

Las soluciones bioclimáticas y las distribuciones funcionales forman parte del diseño de MOVA del Sol, que busca integrar confort y eficiencia en los espacios urbanos.
Las soluciones bioclimáticas y las distribuciones funcionales forman parte del diseño de MOVA del Sol, que busca integrar confort y eficiencia en los espacios urbanos.

A través de MOVA del Sol, la firma busca consolidar un concepto que integra arquitectura, experiencia residencial y soluciones orientadas a facilitar la administración de activos inmobiliarios.

El inicio de las obras representa así un nuevo paso en la visión de Singular Desarrollos de impulsar proyectos que acompañen la transformación urbana de la capital y aporten nuevas alternativas al mercado inmobiliario.

Una apuesta por la innovación inmobiliaria

Singular Desarrollos es una desarrolladora inmobiliaria enfocada en la creación de proyectos residenciales que integran arquitectura contemporánea, funcionalidad y propuestas de valor para usuarios finales e inversores.

MOVA del Sol incorpora un modelo de gestión integral de alquileres temporarios, pensado para propietarios que buscan generar ingresos sin ocuparse de la administración diaria.
MOVA del Sol incorpora un modelo de gestión integral de alquileres temporarios, pensado para propietarios que buscan generar ingresos sin ocuparse de la administración diaria.

A través de sus desarrollos MOVA Recoleta y MOVA del Sol, la compañía apuesta por el crecimiento del mercado inmobiliario paraguayo, incorporando conceptos que combinan diseño, ubicación estratégica y nuevas experiencias de inversión.

Más info en https://singular.com.py/.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar