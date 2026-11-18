HONOR exhibió su apuesta tecnológica más innovadora, un teléfono con cámara robótica y funciones de seguimiento e inteligencia artificial que, por ahora, se comercializa únicamente en China. El encuentro también permitió conocer el HONOR 600 Elite y el HONOR Play20A, dos modelos que amplían su oferta para distintos perfiles de usuarios.

La innovación en telefonía móvil comienza a explorar nuevas formas de interacción entre las personas y sus dispositivos. En ese escenario, HONOR presentó en Paraguay el Robot Phone, una propuesta que busca ir más allá de las funciones tradicionales de un smartphone al incorporar un mecanismo robótico capaz de mover la cámara y acompañar la acción.

Aunque el equipo todavía no está disponible comercialmente en el mercado paraguayo, su exhibición permitió conocer de cerca una tecnología que combina inteligencia artificial, estabilización mecánica y herramientas orientadas a la creación de contenido.

Un teléfono que se mueve

El HONOR Robot Phone se diferencia por integrar un sistema mecánico de movimiento dentro del propio dispositivo. A través de un estabilizador de tres ejes y un mecanismo robótico compacto, la cámara puede girar, cambiar de ángulo y seguir a una persona mientras se desplaza. La propuesta apunta especialmente a quienes producen videos, realizan transmisiones en vivo o buscan registrar escenas sin depender de otra persona para manejar la cámara.

El equipo también incorpora funciones de seguimiento inteligente que mantienen al sujeto dentro del encuadre, además de un modo robótico que permite interactuar con el dispositivo mediante comandos. Su sistema fotográfico incluye una cámara principal robótica de 200 megapíxeles, un teleobjetivo de 200 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles, según las especificaciones globales de HONOR.

Más que una mejora puntual en la cámara, el concepto plantea una nueva manera de utilizar el teléfono: el dispositivo no solo captura imágenes, sino que también puede acompañar el movimiento y facilitar la producción audiovisual.

Asimismo, la inteligencia artificial cumple un papel central en esta propuesta. A través del modo YOYO Robot, su agente de inteligencia artificial, el dispositivo puede llevar a cabo una infinidad de acciones mediante el reconocimiento facial y acompañamiento de los movimientos.

De hecho, durante la presentación se puso a prueba al Robot Phone con situación real: un grupo de amigos que buscaba sortear la persona que pagaría la cuenta ese día. Los amigos se pusieron en un semicirculo alrededor del teléfono y, tras consultarle a Yoyo ¿quién paga la cuenta?, la cámara rotó sola 180% para identificar a cada uno de los integrantes y elegir a la persona que se encargaría del pago.

El Robot Phone se lanzó primero en su país de origen, China, por lo que está adaptado a este idioma desde un inicio. Con el correr de los meses se agregó la adaptación al inglés y actualmente la firma trabaja en la adecuación al español para la venta en el mercado latinoamericano.

Smartphone mundialista

Por otro lado, el dispositivo también ganó notoriedad en redes sociales durante el Mundial, luego de que se difundieran imágenes del jugador español, Eric García, utilizándolo en la final. Esa exposición contribuyó a despertar curiosidad alrededor de un producto que busca diferenciarse en un mercado donde gran parte de las innovaciones se concentra en las cámaras, la autonomía, el rendimiento y las funciones de la IA.

HONOR 600 Elite: autonomía y resistencia

La presentación incluyó el HONOR 600 Elite 5G, un modelo que ya se encuentra disponible en Paraguay. Entre sus principales características se destacan una batería de 8.100 mAh, carga rápida de 45 W y una cámara principal de 108 megapíxeles con funciones de inteligencia artificial.

El equipo también incorpora herramientas de inteligencia artificial para transformar imágenes en videos y un botón dedicado que facilita el acceso a funciones inteligentes. En materia de resistencia, cuenta con certificaciones IP68, IP69 e IP69K frente al agua y al polvo, además de una certificación de resistencia a caídas bajo condiciones de prueba específicas.

Estas características lo posicionan como una alternativa para usuarios que priorizan la autonomía, la fotografía y la durabilidad en el uso cotidiano.

Play20A, con foco en la experiencia diaria

El HONOR Play20A completa las novedades con una propuesta orientada al entretenimiento y al uso cotidiano. El dispositivo incorpora una pantalla principal de 6,9 pulgadas con frecuencia de actualización de hasta 90 Hz, una batería de 6.000 mAh y una cámara principal de 50 megapíxeles.

Uno de sus elementos distintivos es una pantalla posterior que permite previsualizar selfies tomadas con la cámara principal, además de consultar determinadas notificaciones y controles. El equipo cuenta con procesador MediaTek G81 y 128 GB de almacenamiento interno, ampliable mediante tarjeta microSD.

Este modelo llegaría al país a finales del 2026, de acuerdo con la información mencionada en el evento.

Innovación y presencia en el mercado

La exhibición de estos tres dispositivos reflejó distintas líneas de desarrollo de HONOR: la exploración de nuevas experiencias con el Robot Phone y la incorporación de funciones prácticas en modelos disponibles para el consumidor paraguayo.

Mientras el teléfono robótico anticipa posibles cambios en la creación de contenido móvil, el HONOR 600 Elite y el Play20A acercan propuestas concretas en autonomía, fotografía y entretenimiento.

Para conocer más acerca de estos dispositivos, las personas interesadas pueden visitar las redes sociales de @honorpy.