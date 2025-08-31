Soja: lanzamiento campaña 2025/2026

El presidente de la APS, Lindemar Cesca, señaló que se ingresa a esta nueva siembra con condición de suelo húmedo, lo que permite empezar con plantaciones en buenas condiciones. Explicó que, además de la humedad en el suelo, se realizó una adecuada cobertura de brachiaria con maíz. La expectativa de rendimiento es superar los 3.000 kilos por hectárea de soja en promedio nacional. “Venimos registrando estos resultados desde hace años. Sin embargo, esperamos superar el promedio nacional. De las 3,7 millones de hectáreas que se sembrarán, ojalá podamos llegar a 11 millones de toneladas de soja en Paraguay”, indicó.

Incertidumbre por costos

Respecto a los costos de producción, refirió que es difícil precisar debido al contexto geopolítico e incertidumbre global que pueden encarecer algunos insumos. Aún así, destacó que “la producción será buena”, lo que podría generar cierta baja en precios.

Lindemar añadió que el mercado externo sigue siendo competitivo, con actores como Brasil, que mantiene un fuerte protagonismo en producción y exportación de soja, lo que impacta directamente en la competitividad de Paraguay y de otros países.

Desde la APS esperan que el escenario financiero y geopolítico internacional permitan que el precio de la soja se ubique entre US$ 400 y US$ 450 por tonelada, cuando actualmente se maneja solo entre US$ 340 y US$ 350. “Si el precio de la soja aumenta, los costos se absorben de mejor manera, pero si se mantiene el equilibrio actual, la rentabilidad es más ajustada”, apuntó.

Comparó esta campaña con la anterior y destacó que para la nueva siembra, que se inicia el próximo 4 de septiembre, los productores realizaron una mayor corrección de suelo e invirtieron en tecnología para mejorar las condiciones de sus futuras plantaciones.

Este 4 de septiembre se prevé la realización del acto de la apertura de siembra del Paraguay de la APS, que se llevará a cabo en Naranjal, Alto Paraná, según informaron.

