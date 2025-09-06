Goya SA: tres décadas de ferias ininterrumpidas en el país

Sudameris acompaña a Goya SA en su XXX Feria Especial de Ganadería y así celebra a lo grande su 45º aniversario.

La empresa ganadera de la familia Wasmosy, referente en la producción de Nelore Mocho en Paraguay, inicia este domingo 14 de septiembre otro hito a favor de la ganadería paraguaya.

La empresa lleva ya más de 30 años con ferias ininterrumpidas en el país, sumando una gestión permanente, incluso reconocida con importantes premios nacionales e internacionales por la excelencia de su genética bovina.

Este año, la tradicional Feria Especial de Goya SA tendrá lugar el domingo 14 de septiembre, a las 12:00 horas, en el recinto ferial de Ferusa en Limpio, constituyéndose en un evento esperado y de gran relevancia para el rubro.

El año pasado, Goya SA alcanzó un récord histórico con una de las mejores vacas que la cabaña ha producido en muchos años. La Negla Mocha 8075 alcanzó un valor de G. 2.268 millones, con 35 meses, hija de REM Armador por la Negla Mocha 5303, y su abuela materna es Fábula Da Goya.

Con el propósito de acompañar y fortalecer esta histórica celebración, Sudameris ha decidido sumarse como Main Sponsor, reafirmando su compromiso por apoyar a empresas que, con legado, visión y esfuerzo, impulsan el crecimiento de la ganadería nacional.

La XXX Feria Especial contará con la participación de productores, clientes y referentes del rubro, quienes se darán cita para celebrar, juntamente con la empresa, los logros que siguen marcando huella en la historia de la ganadería paraguaya que tiene impacto global.

Con esta acción, Sudameris fortalece cada vez más su propósito de apoyar y acompañar a los protagonistas del sector ganadero; y a través de toda su oferta de servicios y productos personalizados, sigue buscando impulsar la producción nacional.