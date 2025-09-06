Seguridad Seguros presentó seguro para cultivos de soja en la III Edición de Siembra Paraguay

Durante la III Edición de Siembra Paraguay, que reunió a referentes del ámbito agrícola y agroindustrial, Manuel Fronciani, presidente y CEO de Seguridad Seguros, conversó con ABC Rural: “El campo es motor de desarrollo y Seguridad Seguros está presente con soluciones innovadoras que acompañen al productor en cada etapa, aportando confianza y respaldo a la inversión”.

Una herramienta clave para el agro

Fronciani indicó que el seguro agrícola constituye una herramienta de valor estratégico para el país, protegiendo las inversiones frente a riesgos climáticos y otras eventualidades que pueden afectar el rendimiento de los cultivos.

El producto presentado por Seguridad Seguros ofrece coberturas específicas contra granizo, incendio y resiembra, garantizando una respuesta integral ante los desafíos que enfrenta el sector.

Durante el evento, la aseguradora puso a disposición de los participantes un equipo especializado para ofrecer asesoramiento personalizado a productores y empresas interesadas, explicando en detalle las ventajas y facilidades de acceso al seguro.

“Queremos que cada productor sienta que no está solo. Sabemos lo que significa invertir en el campo y, por eso, nuestro compromiso es estar presentes no solo en los buenos momentos sino también cuando aparecen las dificultades”, remarcó Fronciani.

Seguros con historia

La apuesta de Seguridad Seguros por el campo no es reciente. La compañía fue pionera en 2003 en el lanzamiento del primer seguro de soja en Paraguay, implementado inicialmente en la cooperativa Pirapó. Posteriormente, en 2005, reforzó la estrategia a través de una alianza con Cargill, lo que permitió expandir el alcance del producto a nivel nacional, recordó el referente.

En los años siguientes, dijo el ejecutivo, se presentaron desafíos complejos para el agro, en particular por la incidencia de las sequías registradas entre 2009 y 2010, y en 2020, tras la pandemia.

“Aun así, la compañía mantuvo su compromiso y fortaleció su capacidad técnica y de reaseguro”.

En este sentido, explicó Fronciani, que Seguridad Seguros trabaja de la mano con Hannover Re, un reasegurador internacional con 35 años de experiencia en el rubro agrícola, lo que aporta respaldo, know-how y solidez a sus programas y estrategias.

Equipo técnico y humano que marca la diferencia

Más allá de los productos, la compañía destaca la importancia del capital humano y su presencia territorial. “Seguridad está muy bien distribuida en todo el país y puede llegar a los productores con productos, servicio y acompañamiento. Tenemos un equipo de ingenieros de primer nivel y lo más importante es la cercanía con el asegurado”, enfatizó el CEO.

El modelo de la aseguradora se basa en diseñar soluciones a medida, bajo un sistema “Taylor Made”, entendiendo que cada productor tiene necesidades específicas.

“Hay que saber que cada productor no es igual, cada uno enfrenta desafíos diferentes.

Nosotros nos adaptamos a ellos, brindándoles productos y acompañamiento a su medida”, agregó Fronciani.

Para Seguridad Seguros, acompañar esta cadena productiva representa tanto un desafío como una oportunidad de reafirmar su misión empresarial.

“Siempre nos gustó el campo, siempre estuvimos acompañando al productor agrícola, ofreciéndole los mejores productos. Vamos a continuar con más fuerza en esta campaña agrícola, que se presenta muy prometedora. Esperamos que Dios nos acompañe para lograr los mejores rendimientos y, cuando surjan situaciones inesperadas, estaremos ahí para resarcir las pérdidas”, expresó.

Una compañía made in Paraguay

Con más de 45 años de trayectoria, Seguridad Seguros forma parte del grupo de las 10 compañías líderes del mercado asegurador en Paraguay. Se caracteriza por una fuerte vocación hacia la innovación y el desarrollo de soluciones tanto para el comercio como para la agroindustria, además de proteger el patrimonio y la vida de miles de asegurados en todo el país.

“Somos una compañía 100% paraguaya y sentimos que nuestra misión es dar un servicio de calidad a nuestros compatriotas.

Queremos que todas nuestras actividades y productos sean claros, transparentes y adaptados a las necesidades reales del mercado”, comentó Fronciani.

La firma ha diversificado su portafolio, desarrollando productos para la ganadería, cerdos, aves y el sector forestal, siempre con un alto nivel de preparación técnica y el respaldo internacional de Hannover Re.

“Nos gustan los desafíos y siempre buscamos la satisfacción del asegurado. Esa ha sido nuestra filosofía desde el inicio: innovar, desarrollar productos pioneros y brindar un servicio a la altura de lo que necesitan los paraguayos”, concluyó el ejecutivo.