La siembra de arroz se retrasa y el sector intenta recuperar ritmo

La siembra de arroz transita de manera lenta este año, debido a las condiciones climáticas que impidieron el desarrollo normal del cultivo. Reinerio Franco, vicepresidente de la Federación Paraguaya de Productores de Arroz (Feparroz), detalló la situación actual del rubro en Paraguay y cómo avanzan la siembra y las exportaciones.

Franco comentó a ABC que el sector está transitando una siembra del 50%, lo que implica una leve demora. Explicó que esperaban llegar al 70% en octubre, pero las condiciones climáticas no lo permitieron.

Indicó que estas últimas semanas de noviembre se registraron menos lluvias y más días de sol, lo que ayuda a recuperar parte del tiempo perdido en la siembra. Proyectó que el sector alcance unas 200.000 hectáreas sembradas, ligeramente por debajo de las 220.000 previstas, y que alrededor del 40% de esa área será sembrada más tarde de lo estimado.

Desempeño sólido del volumen

Sobre el volumen de exportación del arroz paraguayo en lo que va del 2025, afirmó que el país mantiene un desempeño sólido, “cumpliendo con su trabajo” de colocar el volumen previsto en cada campaña.

“A esta altura del año tenemos exportadas cerca de 1.200.000 toneladas de arroz base cáscara, cifra que coincide con la expectativa anual. Este año se produjo un récord de 1.400.000 toneladas, más un stock de transición de entre 100.000 y 150.000 toneladas, lo que dio una oferta superior a 1.500.000 toneladas para exportación”, precisó.

Comparado con el año pasado, señaló que el sector tuvo un precio récord promedio debido a una coyuntura mundial favorable. En 2024 los valores fueron buenos e incluso a mediados del año se registraron cotizaciones “récord”, que luego comenzaron a disminuir.

Cotización del producto

En cuanto a los precios pagados este año, comentó que se redujeron. El “efecto rebote” generó un “achicamiento” en el mercado y las cotizaciones “fueron más a la baja de lo esperado”, debido a un elevado stock mundial. Espera que la situación se recupere hacia mediados del próximo año, conforme disminuya la oferta global y regional.

“A nivel Mercosur tenemos un stock importante de transición, que se irá consumiendo y normalizando en el segundo semestre de 2026”, señaló.

El vicepresidente de Feparroz mencionó además que, tras un año récord, hoy se enfrentan a precios bastante bajos que, comparados con los del año pasado “asustan”. Aclaró que esto no deja de ser un “bache normal” en el sector agrícola, que siempre presenta altibajos en los precios internacionales del grano. “Uno tiene que aprovechar los buenos años y prepararse para los momentos más difíciles”, destacó.

Vender en los primeros meses

Respecto al mayor desafío del sector para el próximo año, dijo que será posicionar el arroz desde los primeros meses. Consideró que el sobrestock será más evidente al inicio del año, por lo que habrá menor movimiento de mercado.

“El gran desafío es mover arroz en los primeros meses. Si logramos eso, tendremos un buen promedio al cierre del año. Necesitamos vender el producto así el efecto del exceso de granos en el Mercosur se reduzca lo antes posible”, añadió.

Franco expresó que, esperan que en el segundo semestre los precios sean más coherentes con lo que debería reflejar el mercado.

Más de 30 mercados

En cuanto a los destinos del arroz paraguayo, sostuvo que, pese a la sobreoferta mundial, el país logró exportar a 30 mercados diferentes este año. Destacó que Costa Rica fue un mercado muy significativo y que los volúmenes enviados aumentaron.

“En su momento accedimos a 42 mercados; este año cerraremos con 30. Sin embargo, seguimos trabajando para ganar más espacio en el exterior. En los destinos ya habilitados aumentamos los volúmenes y estamos ganando la confianza del cliente y aprovechando las coyunturas del comercio internacional”, concluyó.