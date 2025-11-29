Desafío “Mejor tablón ASIA 2025”.

El encuentro convocó a más de 300 personas en la Escuela Agrícola de San Pedro en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray. La competencia se desarrolló en dos categorías: productores y escuelas agrícolas.

Horacio Di Pardo, directivo de Fisae para su línea de productos ASIA Technology, comentó que la competencia se ha consolidado como un espacio estratégico para capacitar a actores rurales, especialistas y estudiantes, y difundir la mecanización hortícola.

“Buscamos promover y demostrar que el uso del motocultor y sus implementos son herramientas potentes que ayudan a los productores a ser más eficientes en su trabajo, en lo referente a tiempo, ahorro en mano de obra y mejor manejo del recurso suelo”.

Para Di Pardo estos elementos representan un factor importante de cambio vida de los productores: “Hemos escuchado testimonios de productores que anteriormente hacían estos trabajos manualmente o con bueyes, y hoy gracias a la tecnología han cambiado totalmente sus prácticas mejorando sus sistemas de producción”.

ASIA Technology cierra el año con esta actividad; sin embargo durante el año ha realizado varios cursos de Buenas Prácticas Agrícolas en Producción en conjunto con la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Adicionalmente, la organización trabajó a lo largo del 2025 en jornadas de reparación y recuperación de equipos e incluso en capacitación práctica para el mantenimiento de los motocultores a los productores. Tomando en cuenta el éxito de las jornadas, Di Pardo comentó a ABC Rural que para el 2026 se mantendrán estas actividades y se buscará ampliar su impacto en cantidad y cobertura geográfica.

Los campeones

“Mejor tablón ASIA” contó con la participación de 21 equipos, 13 por la categoría productores departamentales, posicionándose como ganadores en la categoría Mejor Productor Mario Barreto junto con el técnico Silvio Villalba, ambos del departamento de Caazapá.

Por su parte, en la categoría escuelas agrícolas participaron 8 equipos, y el estudiante Óscar Acosta junto con el técnico Darío Meyer de la Escuela Agrícola de San Juan Bautista Misiones, se llevaron el primer lugar.

Compromiso social

La marca busca, a través de esta iniciativa, colaborar con el desarrollo y la capacitación del sector productivo, brindando un espacio de interacción, celebración y fortalecimiento de vínculos entre productores, estudiantes y técnicos.