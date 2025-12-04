Agrotec llega con soluciones para potenciar productividad y nutrición inteligente

Con un portafolio centrado en nutrición vegetal y manejo eficiente del cultivo, Agrotec participa con una propuesta clara: apoyar al productor a lograr mayor productividad y sostenibilidad mediante soluciones basadas en tecnología y evidencia agronómica.

Miguel Ortiz, gerente regional de Agrotec, destacó que la empresa llega a Agrodinámica en un año especial, en el que celebra su 35.º aniversario. “Estamos ofreciendo nuestro portafolio de alta performance y presentando el diferencial de nuestra asesoría técnica con el conocimiento de nuestros agrónomos que acompañan a los productores a cada paso. Este año cumplimos 35 años de fundación y, en cuanto a productos, presentamos nuestros fertilizantes, agroquímicos, soluciones de nutrición e insumos diferenciados. Estamos más que contentos de recibir a nuestros clientes hasta el sábado”, señaló.

La compañía presenta su línea de fertilizantes premium, resultado de la alianza estratégica con Mosaic, con especial énfasis en MicroEssentials, que combina nitrógeno, fósforo y dos formas de azufre en un solo gránulo, lo que garantiza distribución uniforme, eficiencia nutricional y plantas más vigorosas desde el arranque.

La propuesta se apoya en resultados comprobados: +6% de productividad en soja, +6,4% en maíz zafriña, y ROIs que superan el 150%, según estudios realizados en Paraguay.

En palabras de Bruno Lirio, gerente de Fertilizantes y Logística de Agrotec: “Nuestra idea es mostrar fertilizantes que aportan mayor productividad y los nutrientes adecuados para un mejor desarrollo de los cultivos, y uno de estos fertilizantes es la línea MicroEssentials de Mosaic, con la cual trabajamos y en la que enfocamos junto a nuestro equipo comercial y nuestros clientes”.

El agro como motor económico y el desafío sostenible

Durante la feria, los representantes de Agrotec también abordan dos ejes estratégicos para el sector: el impacto del agro en el desarrollo económico regional, y la necesidad de avanzar hacia modelos sostenibles, apoyados en prácticas como el Manejo 4C (fuente, dosis, momento y lugar correctos), un estándar internacional que permite maximizar rendimiento y reducir el impacto ambiental.

Presencia diferenciada en la muestra

El equipo técnico y comercial de Agrotec estará disponible hasta la finalización de la expo en Hohenau, ofreciendo asesoramiento especializado, capacitaciones y materiales técnicos para productores de soja, maíz y otros rubros.

La empresa invita a todos los visitantes de la Expo Agrodinámica a acercarse a su stand y conocer de primera mano cómo una nutrición inteligente permite rendir más, producir mejor y avanzar hacia un agro sostenible.