Bancop refuerza su apoyo al agro

Freddy Coccian subrayó que la entidad financiera llega a la feria con una amplia gama de productos diseñados para impulsar el crecimiento y la inversión en todos los eslabones del sector agropecuario. “Ponemos a disposición de clientes y potenciales clientes tasas preferenciales y financiaciones a largo plazo para proyectos nuevos y ampliaciones en la cría y engorde de cerdos”, explicó.

A esto se suma el financiamiento para implementos y máquinas agrícolas, sistemas de corrección de suelos, mejoras en tambos, capital operativo y proyectos de infraestructura con plazos extendidos y hasta dos años de gracia.

En el marco de la feria, Bancop también busca potenciar el consumo y la inclusión financiera con propuestas específicas para emprendedores y asalariados, que incluyen planes para construcción y ampliación de viviendas, productos tecnológicos, pagos de salarios y proveedores, así como tarjetas de crédito con interesantes beneficios.

Uno de los atractivos de este año es el programa de descuentos con reintegro y financiación sin intereses de hasta 18 meses en compras con tarjetas Bancop en el stand del Hipermercado Colonias Unidas durante la feria.

De igual manera, el banco ofrece financiación sin intereses para la compra de paquetes turísticos, para el Mundial de Fútbol como para vacaciones, en alianza con las aerolíneas y agencias de viajes más importantes del país.

Además, mantiene convenios con empresas de máquinas agrícolas, repuestos, tractopartes, vehículos y transporte de carga, con tasas preferenciales.

Coccian destacó que una de las fortalezas históricas de Bancop ha sido su apoyo permanente al sector productivo primario, tanto agrícola como ganadero.

Consultado sobre la cercanía con los clientes, afirmó: “Bancop ofrece todos los servicios en la palma de la mano”, no solo por su infraestructura tecnológica, sino también por el acompañamiento humano, el asesoramiento permanente y la transparencia como pilares institucionales. En este sentido, el banco también impulsa promociones vigentes con estaciones de servicios ECOP, Petrobras, PUMA, Copetrol y Grupo Laso en diferentes puntos de Itapúa.

Mirando hacia 2026, Coccian adelantó que el banco se prepara para acompañar importantes inversiones en el sector porcino, especialmente ante nuevas oportunidades de exportación. “Habrá líneas de crédito a largo plazo con años de gracia y tasas competitivas, además de planes especiales para la compra de maquinaria, repuestos y servicios técnicos”.

Finalmente, Coccian invitó a todas las familias a visitar Agrodinámica 2025: “punto de encuentro, integración y celebración para toda la comunidad”.