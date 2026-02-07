Agrotec: Quien se anticipa gana con granos por fertilizantes.

El escenario agrícola para la próxima campaña 2026/27 en Paraguay se presenta con un tablero de alta complejidad. La combinación de una oferta global de insumos restringida, tensiones geopolíticas y una volatilidad persistente en los precios internacionales obliga al productor de granos a abandonar la improvisación.

En este contexto, la consigna es clara: quien se anticipa, gana. Valmor Dalla Nora, gerente de Inteligencia de Mercado de Agrotec SA (Grupo Agrihold), señala que el momento de actuar es ahora, especialmente en lo que respecta a la adquisición de fertilizantes. Según Dalla Nora, el mercado de los fosfatados, esenciales para el arranque de la soja, atraviesa un período de presión alcista.

El desafío de los fertilizantes

Los insumos clave como el MAP (fosfato monoamónico), el TSP (superfosfato triple) y el SSP (superfosfato simple) mantienen una tendencia al alza. Esta situación está impulsada por el encarecimiento del azufre y una oferta global que no logra satisfacer la demanda con fluidez.

“Las restricciones de oferta, particularmente desde Estados Unidos para el MAP, y la reducción de fabricantes de SSP ante los costos de producción, dejan muy poco margen para esperar bajas en el corto plazo”, advierte.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A este panorama se suma la situación del potasio, que aunque presenta una dinámica distinta, sigue sujeto a la logística regional. En este sentido, desde Agrotec se subraya que la eficiencia ya no solo se mide en rinde por hectárea, sino en la gestión financiera del negocio.

Herramientas de defensa: barter y cobertura

Para enfrentar la incertidumbre, el barter (trueque) destaca como una herramienta de previsibilidad. Al intercambiar parte de la producción futura (granos) por los insumos necesarios hoy, el agricultor logra fijar sus costos y protegerse de las oscilaciones de precios que podrían erosionar su margen de rentabilidad.

Además del canje, el ejecutivo de Agrotec recomienda una disciplina rigurosa en la estructura de costos y el uso de coberturas. En un mercado global donde China sigue siendo el gran motor de la demanda y las medidas arancelarias de las potencias reorganizan los flujos del comercio de granos, Paraguay debe apoyarse en medidas que refuercen su competitividad.

Logística y planificación son decisivos

No basta con comprar bien; hay que asegurar que el producto llegue al campo en el tiempo justo. La logística y la planificación operativa se perfilan como factores decisivos. Anticipar los contratos y coordinar los fletes permitirá evitar los “cuellos de botella” que suelen aparecer en los picos de demanda de la campaña.

“En cultivos de soja, maíz, trigo o arroz contamos con técnicos que aseguran la productividad; lo más importante ahora es cuidar la gestión del negocio. El cliente debe adelantarse”, sentencia Dalla Nora de Agrotec.

Con más de 30 años en el mercado local como un aliado estratégico del productor, la visión de la compañía es clara: la sostenibilidad en Paraguay para este ciclo dependerá de la capacidad de los productores para transformar la información técnica en decisiones comerciales estratégicas y apropiadas.