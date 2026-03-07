Revolución en el tambo: genética del número uno llega a Paraguay

El distrito de J. Eulogio Estigarribia (Ex Campo 9), corazón de la cuenca lechera nacional, fue escenario de un hito para la ganadería de precisión. Ante 200 productores congregados en el local del SAPLE, la firma Selección Genética lanzó oficialmente su catálogo de toros de leche para el año 2026. La noticia central que sacudió el mercado fue la disponibilidad en el país del toro Sheepster, actualmente ranqueado como el número uno del mundo por la compañía Select Sires.

Un salto cualitativo en el TPI

El Ing. Hugo Pistilli, director de Selección Genética, destacó que la llegada de este ejemplar no es solo una cuestión de prestigio, sino de rentabilidad directa para el tambero. “Sheepster es un toro con características ajustadas a Paraguay. Posee índices de Mérito Neto, TPI, HHP y DWP excepcionalmente altos”, explicó.

Un reproductor ideal para los establecimientos no solo busca volumen de leche, sino que se enfoca en la vida productiva, bajos recuentos de células somáticas y una conformación de pezones positivas. “El perfil del toro es para producir vacas productoras duraderas, que se adaptan a nuestro ambiente y que permanecerán más tiempo en el hato siendo rentables”, acotó el profesional.

Democratización de la genética líder

Entendiendo que la inversión en el toro líder puede ser elevada, la empresa ha implementado una estrategia de “derrame genético”. Además de las pajuelas de Sheepster, han seleccionado a cinco de sus mejores hijos que mantienen características similares en producción, salud y conformación, pero con una inversión más accesible para el productor mediano.

“Hicimos un gran esfuerzo para traer esta línea. Queremos que todos los productores tengan la oportunidad de usar estos índices positivos para mejorar sus índices de salud y tipo”, enfatizó el experto.

Sanidad y eficiencia en el ordeño

El evento no se limitó a la exhibición de catálogos. Juan Manuel Villalobos, asesor latinoamericano de Select Sires, abordó dos problemáticas críticas: las cojeras y la velocidad de ordeño.

Villalobos advirtió que las cojeras ocupan hoy el tercer lugar entre las causas de descarte de vacas a nivel mundial. Por ello, la selección genética moderna ya incluye la resistencia a problemas podales.

Por otra parte, presentó la “velocidad de ordeño” como un nuevo índice de selección, permitiendo a los productores identificar toros que transmiten a sus hijas la capacidad de evacuar la leche de forma más eficiente, optimizando los tiempos en la fosa y reduciendo el estrés animal.

Con esta nueva oferta biotecnológica, Paraguay se posiciona a la vanguardia regional, acortando la brecha genética con las grandes potencias lecheras del mundo.