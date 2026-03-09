¿Cómo produce hoy el Chaco? El MAG inicia encuesta a 1.500 productores

El MAG, a través de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA), realizó este lunes el lanzamiento oficial de la Encuesta Agropecuaria Chaco 2026 (ENA Chaco 2026).

El director de Censos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Anselmo Maciel, explicó que esta encuesta busca dotar a los tomadores de decisiones, tanto del sector público como privado, de datos estadísticos actualizados del país.

Señaló que el objetivo es mostrar “al mundo el potencial productivo” del Paraguay y visibilizar su crecimiento económico mediante datos estadísticos oficiales y confiables.

“Permitirá establecer políticas públicas mediante alianzas, programas o proyectos que acompañen al sector productivo para ser más eficiente en el marco de la competitividad regional y mundial", alegó.

Como antecedente en el Chaco, indicó que la cartera de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de Censos, realizó en 2022 el “Censo Agropecuario Nacional”, que presentó las bases para diseñar y llevar adelante esta encuesta agropecuaria por muestreo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Encuesta Nacional Agropecuaria: relevamiento en la Región Oriental supera el 90%

¿Cuándo inicia?

Comentó que la ENA Chaco 2026 será la primera encuesta agropecuaria por muestreo en la región Occidental e iniciarán este martes 10 de marzo con la presencia del personal técnico. Sin embargo, el periodo intensivo de levantamiento de datos comenzará el 23 de marzo y se extenderá hasta el 30 de abril. Las publicaciones con los resultados estarán disponibles en las primeras semanas de junio.

Durante su diseño, la encuesta contó con la colaboración del Viceministerio de Ganadería del MAG, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y las tres cooperativas del Chaco: Chortitzer, Fernheim y Neuland, lo que permitirá una mayor cobertura territorial y temática.

Sector bovino y ganados menores, los objetivos

“Tenemos como objetivo actualizar los datos de la producción agropecuaria del Chaco, tanto agrícola como pecuaria. No solamente el sector bovino, sino también los ganados menores, como porcinos, ovinos y aves. Se actualizará el inventario que se relevó en el 2022”, explicó.

En cuanto al diseño estadístico, señaló que se desarrollará con dos enfoques. El primero corresponde al denominado marco de área, que relevará datos tanto agrícolas como ganaderos de aproximadamente 1.200 establecimientos que serán incluidos en esta primera estrategia. Mientras en la segunda etapa se trabajará con una lista de 380. Resaltó que se prevé visitar a unos a 1500 productores, incluyendo pequeños, medianos y de grandes campos agrícola-ganadero.

Lea más: ¿En qué consiste la “Encuesta Nacional Agropecuaria”, que el MAG empezará en marzo?

El director mencionó que, en el caso de las cooperativas del Chaco, estas se encuentran trabajando con su propio personal para elevar la información entre sus asociados. “Desde el MAG se facilitarán la muestra, la estrategia, los mecanismos y la articulación a través de dispositivos móviles, además de la capacitación para levantar los datos, que serán enviados automáticamente al servidor”, acotó.

¿De qué manera se realizará la encuesta?

El levantamiento de datos se realizará mediante un cuestionario electrónico incorporado en tabletas, además de la geolocalización de las unidades productivas. Subrayó que, debido a la especificidad de la encuesta, la información deberá ser proporcionada directamente por el productor o por personal autorizado.

“La encuesta será bastante amplia e incluirá información sobre destete, recría, engorde, confinamiento, razas y reproducción, entre otros aspectos importantes. También se medirá cómo está la asistencia técnica, el acceso a crédito y otras variables determinantes de la producción”, indicó.