La vitrina del agronegocios se prepara para recibir a 100.000 visitantes

La Expo Santa Rita ya es mucho más que una feria regional; es el termómetro del dinamismo económico del Alto Paraná. Del 25 de abril al 3 de mayo la muestra abre sus puertas para su edición número 32, consolidándose como un espacio donde convergen la tecnología de punta, la mejor genética pecuaria y los grandes espectáculos internacionales.

En conversación con ABC Rural , Vilmar Jacoboski, presidente de la organización, señaló que los preparativos no han cesado desde el año pasado. “Para nosotros, la expo es la vitrina del agronegocio en la zona.

Ya tenemos confirmadas más de 380 empresas y 12 cabañas con sus mejores ejemplares bovinos, equinos, ovinos y caprinos”, explicó.

Inversión y confort

Uno de los puntos destacados de esta edición es la apuesta por mejorar la experiencia del visitante.

La organización destinó cerca de US$ 200.000 en la remodelación del predio. “Hemos realizado una inversión importante en el tinglado, remodelamos el palco y el escenario, y ya contamos con tres mil metros cuadrados de techo con capacidad para albergar a unas 10.000 personas”, detalló Jacoboski.

Expectativas de negocios

Tras una zafra positiva en todo el país, el optimismo flota en el aire. “Nuestra expectativa y la de los expositores es concretar buenos negocios. Muchas transacciones se cierran en la misma expo, mientras que otras inician aquí negociaciones que se consolidan en los meses siguientes”, afirmó el directivo.

Además de lo comercial, la feria será un espacio de aprendizaje con charlas técnicas y una conferencia especial de la Receita Federal de Brasil sobre normativas para viajeros.

Show y entretenimiento

Fiel a su tradición, la Expo Santa Rita contará con una cartelera artística de primer nivel.

Entre los platos fuertes se destacan los grupos Traia Veia y Fernando y Sorocaba, además del fenómeno de la cumbia argentina Damas Gratis. El cierre de la muestra será el domingo 3 de mayo con el tradicional “Bingo Millonario”, que este año repartirá G. 300 millones en premios.