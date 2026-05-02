ATOME confirma inversión histórica en Paraguay con respaldo de Sudameris

El financiamiento del proyecto combina capital y deuda de instituciones de primer nivel. Unos US$ 420 millones serán aportados por organismos internacionales como IDB Invest, Corporación Financiera Internacional y el Banco Europeo de Inversiones, además de otros actores financieros entre los que se encuentra Sudameris. Por su parte, la inversión de capital asciende a US$ 245 millones y está liderada por Hy24.

Según el cronograma previsto, la construcción de la planta comenzará en el corto plazo y su puesta en marcha está proyectada antes de octubre de 2029. Este desarrollo se posiciona como un hito en la industria regional, al incorporar tecnología de vanguardia y un enfoque centrado en la sostenibilidad.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que estará impulsado íntegramente por energía hidroeléctrica 100 % renovable, lo que permitirá producir fertilizantes con bajas emisiones de carbono. Se estima que la planta reducirá hasta 500.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) por año, contribuyendo de manera significativa a la mitigación del cambio climático y al fortalecimiento del abastecimiento regional de insumos agrícolas.

La iniciativa también cuenta con un acuerdo de comercialización a 10 años con Yara International ASA, lo que garantiza la colocación de la producción en mercados internacionales y otorga previsibilidad al proyecto. Este respaldo comercial, sumado al apoyo financiero de organismos multilaterales, refuerza la viabilidad y el impacto estratégico de la inversión.

Con este paso, ATOME avanza en su transición hacia un productor industrial, consolidando su presencia en América Latina y posicionando a Paraguay como un actor relevante en el desarrollo de fertilizantes sostenibles a nivel global. La elección del país responde, entre otros factores, a su matriz energética limpia y competitiva, basada en fuentes renovables.

En este contexto, el presidente de Sudameris, Conor McEnroy, destacó la relevancia del proyecto y el potencial del país. “Nos complace apoyar a ATOME en su proyecto en Paraguay. Se trata de una iniciativa compleja y de vanguardia, y las competencias demostradas por la empresa dan cuenta de su capacidad para cumplir con los objetivos”, afirmó.

Asimismo, subrayó que el contratista EPC, Casale, cuenta con estándares de alta calidad, y resaltó el nivel del respaldo financiero internacional. “Para Sudameris, esta transacción confirma su convicción de larga data de que Paraguay es un lugar ideal para procesos industriales avanzados orientados a la sostenibilidad”, agregó.

Finalmente, McEnroy felicitó tanto a ATOME como al Gobierno paraguayo por impulsar una visión compartida que hace posible la concreción de un proyecto pionero a nivel mundial, marcando un antes y un después en la industria de fertilizantes sostenibles.