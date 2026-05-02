ABC Rural
02 de mayo de 2026 a la - 01:00

ATOME confirma inversión histórica en Paraguay con respaldo de Sudameris

ATOME confirma inversión histórica en Paraguay con respaldo de Sudameris
ATOME confirma inversión histórica en Paraguay con respaldo de SudamerisArchivo, ABC Color

La empresa ATOME PLC anunció la decisión final de inversión (FID) para el desarrollo de una planta de fertilizantes bajos en carbono en Villeta, consolidando uno de los proyectos industriales más ambiciosos del país en materia de sostenibilidad. La iniciativa contempla una capacidad de producción de 260.000 toneladas anuales y una inversión total de US$ 665 millones.

Por ABC Color

El financiamiento del proyecto combina capital y deuda de instituciones de primer nivel. Unos US$ 420 millones serán aportados por organismos internacionales como IDB Invest, Corporación Financiera Internacional y el Banco Europeo de Inversiones, además de otros actores financieros entre los que se encuentra Sudameris. Por su parte, la inversión de capital asciende a US$ 245 millones y está liderada por Hy24.

Según el cronograma previsto, la construcción de la planta comenzará en el corto plazo y su puesta en marcha está proyectada antes de octubre de 2029. Este desarrollo se posiciona como un hito en la industria regional, al incorporar tecnología de vanguardia y un enfoque centrado en la sostenibilidad.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que estará impulsado íntegramente por energía hidroeléctrica 100 % renovable, lo que permitirá producir fertilizantes con bajas emisiones de carbono. Se estima que la planta reducirá hasta 500.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) por año, contribuyendo de manera significativa a la mitigación del cambio climático y al fortalecimiento del abastecimiento regional de insumos agrícolas.

La iniciativa también cuenta con un acuerdo de comercialización a 10 años con Yara International ASA, lo que garantiza la colocación de la producción en mercados internacionales y otorga previsibilidad al proyecto. Este respaldo comercial, sumado al apoyo financiero de organismos multilaterales, refuerza la viabilidad y el impacto estratégico de la inversión.

ATOME confirma inversión histórica en Paraguay con respaldo de Sudameris
ATOME confirma inversión histórica en Paraguay con respaldo de Sudameris

Con este paso, ATOME avanza en su transición hacia un productor industrial, consolidando su presencia en América Latina y posicionando a Paraguay como un actor relevante en el desarrollo de fertilizantes sostenibles a nivel global. La elección del país responde, entre otros factores, a su matriz energética limpia y competitiva, basada en fuentes renovables.

En este contexto, el presidente de Sudameris, Conor McEnroy, destacó la relevancia del proyecto y el potencial del país. “Nos complace apoyar a ATOME en su proyecto en Paraguay. Se trata de una iniciativa compleja y de vanguardia, y las competencias demostradas por la empresa dan cuenta de su capacidad para cumplir con los objetivos”, afirmó.

Asimismo, subrayó que el contratista EPC, Casale, cuenta con estándares de alta calidad, y resaltó el nivel del respaldo financiero internacional. “Para Sudameris, esta transacción confirma su convicción de larga data de que Paraguay es un lugar ideal para procesos industriales avanzados orientados a la sostenibilidad”, agregó.

Finalmente, McEnroy felicitó tanto a ATOME como al Gobierno paraguayo por impulsar una visión compartida que hace posible la concreción de un proyecto pionero a nivel mundial, marcando un antes y un después en la industria de fertilizantes sostenibles.