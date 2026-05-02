La rentabilidad de los negocios sostenibles

Las empresas que incorporen esta visión en su modelo de gestión no solo responderán a las exigencias actuales del mercado global, sino que asegurarán su futuro dentro del sector, de forma sostenible y responsable.

Cuidando los recursos críticos

La evidencia es cada vez más clara, las organizaciones que gestionan responsablemente sus impactos ambientales protegen sus recursos críticos, mejoran su eficiencia operativa, reducen riesgos y fortalecen su posición competitiva.

Un manejo adecuado del agua disminuye pérdidas y mejora la resiliencia ante eventos climáticos, la conservación del suelo sostiene la productividad y evita costos de recuperación, una gestión ordenada de residuos reduce la exposición a riesgos sanitarios, operativos y legales, la protección de bosques y áreas naturales conserva los servicios ambientales esenciales para la estabilidad de la producción.

Sostenibilidad y el valor a largo plazo

La sostenibilidad, desde una perspectiva empresarial, también genera valor económico directo e indirecto. Reduce ineficiencias, ordena procesos, mejora indicadores de desempeño y facilita el acceso a mercados que exigen trazabilidad, cumplimiento normativo y estándares de producción responsable. Asimismo, fortalece la reputación corporativa frente a clientes, inversionistas, entidades financieras y la comunidad.

En Paraguay, este debate adquiere una relevancia aún mayor, somos un país privilegiado por la abundancia y diversidad de nuestros recursos naturales: suelo fértil, disponibilidad de agua, biodiversidad y capacidad productiva.

Al mismo tiempo, el agro es uno de los principales motores de nuestra economía y una plataforma clave para el desarrollo nacional. Es por eso que, la sostenibilidad no puede abordarse como un tema secundario, sino que debe ser tratado como un componente central de la agenda de desarrollo del país.

Crecer inteligentemente

Proteger nuestros recursos mientras aumentamos la competitividad del sector no es una contradicción, es el único camino inteligente. La permanencia del liderazgo regional del Paraguay en el ámbito agroganadero dependerá, en gran medida, de nuestra capacidad para producir más valor con mayor responsabilidad y visión.

El futuro no pertenecerá a quienes solo produzcan más, sino a quienes creen riqueza de forma inteligente y comprendan que la verdadera rentabilidad nace de producir mejor, con visión, responsabilidad y capacidad de perdurar.

Por Katherine Reichert

Directora Reides Consultora