Vicroya Ora: la apuesta de Corteva para redefinir el control de enfermedades en soja en Paraguay

La roya es una enfermedad que ha sido cada vez más difícil de controlar debido a la disminución de la eficacia de los fungicidas disponibles en el mercado; por ello, en un evento que reunió a más de 500 líderes del sector en Ciudad del Este, Corteva Agriscience marcó un hito global al presentar Vicroya Ora.

Este fungicida no es solo un producto más en el anaquel; representa el desembarco de la molécula Haviza Active, un fungicida con con mecanismo de acción diferente introducido en más de diez años.

El problema de la roya asiática en la soja ha escalado en complejidad debido a la pérdida de eficacia de las herramientas convencionales. Ante este escenario, la llegada de Vicroya Ora se posiciona como una molécula estratégica.

Alder Rodríguez, líder regional de marketing de Corteva Paraguay, señaló que los agricultores enfrentan desafíos críticos donde el control se ha vuelto cada vez más difícil.

Innovación en la respiración celular

Lo que distingue a esta solución es su pertenencia a la tercera generación de picolinamidas, un desarrollo exclusivo de Corteva. Su modo de acción es disruptivo: actúa directamente sobre la respiración celular de los hongos en un sitio de acción inédito frente a los grupos fungicidas actuales.

Esta diferenciación es clave para los programas de manejo integrado, ya que permite rotar diferentes mecanismos de acción dentro de un programa de manejo, evitando o retrasando la aparición de resistencia y recuperar niveles de control que se consideraban comprometidos.

Paraguay: el mercado pionero

La elección de Paraguay como el primer país en aprobar el Registro Comercial subraya la relevancia del agronegocio local en el mapa global de Corteva.

La tecnología estará disponible para la campaña de soja 2026/2027, ofreciendo a los productores una ventana de oportunidad para optimizar sus rendimientos.

Líderes de la firma destacaron que esta innovación es el resultado de diez años de investigación enfocada en combatir una de las enfermedades más costosas para el productor paraguayo. Con Vicroya Ora, el sector no solo adquiere un fungicida, sino una herramienta de competitividad para que el agronegocio siga prosperando en los mercados internacionales.