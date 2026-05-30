Ciencia ecuestre, genética, nutrición y manejo en una sola noche

No es frecuente que una empresa de nutrición animal organice una jornada técnica dentro de una exposición ganadera. Supermix lo hizo, y el salón de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, en Mariano Roque Alonso, se llenó de productores, criadores, entrenadores, veterinarios y apasionados del mundo ecuestre.

La “Noche Supermix”, realizada en el marco de la Expo Nacional Otoño 2026 de los Criadores de la Raza Criollos, combinó capacitación técnica, intercambio de experiencias y presentación de soluciones nutricionales para caballos deportivos. El formato funcionó: cuando el contenido es sólido, el sector responde.

Un uruguayo con credenciales

La figura central de la noche fue Mauro Villamor, profesional uruguayo con doble perfil: académico y de campo. Licenciado en Gestión y Producción Agropecuaria y magíster en Ciencias Animales, Villamor combina la teoría con la práctica diaria como criador y entrenador de caballos deportivos, con especialización en genética, doma, entrenamiento y manejo integral de equinos de competencia.

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Su disertación apuntó directamente a los problemas reales del sector: cómo mejorar el rendimiento animal, optimizar el bienestar y estructurar una preparación física que responda a las exigencias del deporte ecuestre. Herramientas concretas para aplicar en el establecimiento, no conceptos abstractos.

Nutrición con respaldo técnico

La segunda parte de la jornada estuvo a cargo del Luis Wlosek, doctor en Ciencias Veterinarias y gerente de Producción de Supermix. Wlosek presentó las líneas nutricionales de la empresa y su aplicación en distintas categorías de animales, con foco especial en equinos.

El mensaje fue claro: un caballo deportivo no puede rendir si no come bien. La alimentación balanceada y adaptada a las exigencias de la competencia no es un lujo, es parte del sistema de manejo.

Una empresa enfocada en calidad y tecnología

Supermix tiene sede en Fram, Itapúa, sobre la Ruta Graneros del Sur, con sucursales distribuidas en distintos puntos del país. La empresa nació ofreciendo balanceados, concentrados y sales minerales para especies pecuarias, y fue creciendo con un diferencial claro: productos formulados por especialistas en nutrición animal y elaborados con tecnología de punta.

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Uno de sus activos más relevantes es el laboratorio de control de calidad, considerado uno de los más modernos del país, que monitorea en forma permanente tanto las materias primas como los productos terminados. Eso garantiza que la composición nutricional de cada línea sea lo que dice ser.

A eso se suma un equipo técnico que acompaña al productor en campo, cerrando el ciclo entre la fábrica y el potrero.

La apuesta de Supermix en la Expo Criollos dejó un mensaje claro para el sector ecuestre paraguayo: la nutrición de precisión ya no es exclusiva de la ganadería de carne o la agricultura. El caballo deportivo también merece ciencia aplicada.