Expo Pioneros: 243 empresas y 370 animales confirman que el chaco no para

Llegar a la Expo Pioneros del Chaco por primera vez es una experiencia que descoloca. La escala sorprende. La diversidad también. Y quienes vienen año tras año saben que siempre hay algo nuevo: una maquinaria que no existía, una raza que irrumpe, un negocio que se cierra entre stands.

Esta edición lo confirmó con números concretos: 243 empresas y cabañas participantes y 370 animales en exposición, según el balance de Luis Bonetto, coordinador general de la muestra.

Tecnología en el centro

La apuesta por tecnologías de precisión e inteligencia artificial marcó la tónica: equipos y maquinarias que permiten al productor tomar decisiones con datos, reducir costos y mejorar rendimientos en cultivos.

No fue solo exhibición. Fue transferencia real de herramientas para operar con mayor eficiencia en un entorno cada vez más exigente.

La plaza de la producción, en pleno auge

Otro punto de alta concurrencia fue la plaza de la producción, que mostró el espectro completo de lo que el Chaco paraguayo puede generar: apicultura, piscicultura, horticultura, ovinos y frutos exóticos. Una vitrina de diversificación que muchos productores todavía están explorando.

Charlas a salón lleno

El programa técnico no tuvo butacas vacías. Temas como mercados agrícolas en transición, geopolítica y precios; carinata como cultivo de invierno; mejoramiento genético; pasturas para el Chaco; oportunidades de tierras; y construcción de rindes, convocaron a un público que llegó con preguntas concretas y se fue con respuestas.

Ganadería de primer nivel

En el juzgamiento de hacienda, la calidad de los animales presentados estuvo a la altura de cualquier país vecino. Bonetto no dudó en afirmarlo: “En ganadería, la calidad de los animales presentados no tiene nada que envidiar a ningún país; es más, estamos al mismo nivel y en algunas razas tal vez mejor, y no lo digo yo, lo dijeron jurados extranjeros”.

Los remates acompañaron: precios sólidos para los reproductores puestos en venta.

Negocios que se cierran, y otros que empiezan

Para Bonetto, el verdadero indicador del éxito no es solo el flujo de visitantes. Es lo que cada uno se lleva.

“Esta es una expo para cerrar negocios, esa es la verdad, pero también para empezarlos, para ver tendencias y para explorar nuevas oportunidades. Eso es lo que nos pone más contentos, cuando la gente lleva algo, incluso aunque no sea tangible”, sintetizó el coordinador general.

El tren ya está en marcha

El Chaco paraguayo viene creciendo con sistemas sostenibles y sustentables que están redefiniendo la región Occidental como polo productivo. Bonetto lanzó una advertencia clara para quienes todavía dudan: “Al que no se suba al tren de la producción en la región Occidental, cada año le será más difícil. Este es un buen momento para sumarse”.