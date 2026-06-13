Agrotec y Sumitomo: La apuesta que llega primero al Paraguay

El Grand Nobile Hotel Convention de Ciudad del Este fue escenario de un anuncio que reposiciona al Paraguay en el mapa de la innovación agrícola global. Agrotec y Sumitomo Chemical formalizaron la alianza estratégica que promete cambiar el manejo sanitario del cultivo de soja de cara a la zafra 2026-2027.

En la sala, productores, clientes y referentes del sector escucharon una afirmación que pocos esperaban: Paraguay no es el último destino de una tecnología japonesa. Es el primero.

Tecnología de primera línea

Sumitomo Chemical opera en más de 100 países y destina millones de dólares anuales a investigación y desarrollo de soluciones para la protección de cultivos. Su desembarco en el agro paraguayo no es casual: eligió este mercado para el lanzamiento mundial de Velera®, un fungicida de alta tecnología que fue testeado inicialmente en Japón para otros cultivos y que demostró resultados excepcionales en soja.

“Siempre buscamos alianzas que aporten tecnología de resultados, previo análisis e investigación que redunden en productividad y facilidad de uso, no solo para incrementar costos al cliente”, afirmó Paulo Alves, CEO del Grupo Agrihold.

“En el ADN de Sumitomo están las investigaciones que demandan millones de dólares en la búsqueda de soluciones”, completó. Brasil, potencia sojera vecina, recibirá el producto recién en un par de años.

Dos productos, un protocolo

El portafolio presentado contempla dos soluciones complementarias con aplicación secuencial, diseñadas para el manejo integrado de enfermedades foliares en soja.

Jonas Ambrosini, gerente nacional de ventas de Agrotec, explicó la lógica del protocolo. “Generalmente, las primeras enfermedades que se presentan en soja son las manchas, y ahí Velera® con su nueva molécula presenta un nivel superior de control”, señaló.

La segunda línea de defensa es Excalia Max®, un fungicida que entra en el período crítico del cultivo con doble acción: prevención de la roya de la soja y efecto curativo respaldado por una carboxamida de máxima eficacia en su clase. Protege el área foliar cuando el rendimiento se define.

Responsabilidad con el dato

El equipo técnico de Agrotec no llegó al evento con promesas: llegó con resultados. Las pruebas de campo se realizaron durante la zafra pasada bajo condiciones locales, un requisito no negociable antes de poner el producto frente al productor.

“La responsabilidad es muy grande con los tests internos, para conocer el producto y entenderlo. Para la zafra 2026-2027 queremos llevar al cliente un producto que efectivamente le ayudará a producir más y mejor”, subrayó Alves.

La alianza entre una empresa con raíces paraguayas y un gigante global de la agroindustria apunta a un mismo norte: más rendimiento por hectárea, con tecnología que ya demostró su potencial donde más exige el cultivo.