INBIO impulsa sostenibilidad a más de 350 productores

El Parque Tecnológico Inbiotec, en Encarnación, fue escenario de una jornada que reunió a más de 350 productores de la agricultura familiar, profesionales y estudiantes. La convocatoria del Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO) superó expectativas: siete estaciones técnicas, variedades en prelanzamiento y testimonios de campo marcaron una jornada orientada a demostrar que la sostenibilidad productiva no es solo un concepto, sino un modelo replicable.

El modelo en acción

El eje central fue el Programa de Agricultura Sostenible con Biotecnología (PASB). En la estación principal, el INBIO presentó la distribución de una finca familiar tipo, con áreas diferenciadas para frutales, ganadería y cultivos agrícolas.

El foco estuvo en la recuperación de suelos: labranza mínima, cobertura permanente y rotación de cultivos. La parcela demostrativa se dividió en tres franjas: sorgo, avena y abonos verdes de verano para cosecha de semillas, mostrando cómo sostener el manejo productivo durante todo el año y por varios ciclos consecutivos.

Cooperadores del INBIO compartieron sus experiencias en otra estación, relatando cómo adoptaron el modelo y cuánto impactó en su productividad.

Maíz y trigo: los próximos lanzamientos

El Programa de Mejoramiento de Maíz presentó materiales en desarrollo y prelanzamientos con buen comportamiento agronómico: tolerancia a la cigarrita, a las principales orugas y al glifosato. El Programa de Mejoramiento de Trigo, por su parte, apunta a variedades de ciclos más cortos, mayor sanidad, mejor calidad industrial y tolerancia al estrés hídrico.

Aliados técnicos

La Cámara de Fertilizantes y Fitosanitarios (CAFYF) presentó buenas prácticas en el uso de agroquímicos y gestión de envases vacíos. El equipo de cultivante abordó la limpieza de pulverizadores, el orden de mezclas fitosanitarias y las condiciones ambientales para aplicaciones eficientes.

La Gobernación de Itapúa también participó y mostró el avance de cooperadores que ya implementan el modelo productivo del INBIO bajo un acuerdo técnico conjunto. Una estación adicional ofreció degustación de platos elaborados con soja para consumo humano.

Voces del campo

Luciano Martínez, productor de Natalio, Itapúa, llegó con más de 70 colegas. Destacó que el mayor interés estuvo en cómo generar renta todo el año en las parcelas.

Gabriel Ortiz, de Carlos Antonio López, fue directo: “Esto no solamente nos ayuda en nuestra producción, eso va también al mejoramiento de la familia; el resultado de nuestra chacra resulta en la formación de nuestra familia y es lo que realmente importa”.