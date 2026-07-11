Cumpliendo medio siglo: la Expo Trébol juntará el pasado, presente y futuro

Corría 1972 cuando un grupo de pioneros armó, en Loma Plata, una feria que apenas duraba medio día. Medio siglo después, esa idea se convirtió en la Expo Rodeo Trébol, una de las muestras agropecuarias más importantes de Paraguay.

Ya estamos en la recta final de los preparativos de una expo que este año cumple 50 años. Desde el año pasado venimos organizando, pero a partir de febrero empezamos a pisar el acelerador", sostiene el Dr. Egon Neufeld, presidente de la muestra.

Los números confirman: 70% de los espacios ya están ocupados por empresas, y ya hay más de 200 animales inscritos. La meta es llegar a 600, un récord de participación para la Expo.

Charlas como sello de origen

La feria nació para que los productores compartieran innovación. Ese espíritu se mantiene con un convenio firmado con la Universidad Nacional de Asunción, filial Neuland - Chaco Central, que coordinará charlas y transferencia de información junto a las empresas expositoras.

Vitrina para cerrar negocios

“Nos consideramos una plataforma que une oferta y demanda; creamos el ambiente para que las empresas ofrezcan lo que tienen y encuentren la clientela que buscan”, comparte Egon Neufeld.

La organización confía en llegar a las 200 empresas participantes entre ganadería, agricultura, comercios y servicios. Agosto no es un mes cualquiera: la cosecha del Chaco ya terminó, y los productores llegan con la billetera lista para hacer negocios.

Ganadería sin tocar el monte

La Expo Trébol tiene 90 hectáreas, pero solo usa 40. El resto queda como monte nativo, donde los animales duermen bajo los árboles y los cabañeros arman sus carpas. “Nuestro objetivo es demostrar que el Chaco puede desarrollarse uniendo lo rústico y lo moderno, sin destruir nada”.

La feria también reserva un espacio para las vivencias culinarias y las prácticas del hombre de campo, como homenaje a los pioneros de 1972.

Remates con precios récord

Paraguay atraviesa un proceso de retención de vientres para recomponer su stock ganadero. En ese contexto, la asociación organizadora ya realizó 5 remates este año, todos con precios superiores a los de años anteriores.

Para la Expo están previstos 3 remates, más otros posteriores hasta septiembre.“Miramos la situación en relación al aumento del precio del ternero: está entre 5 y 6 terneros desmamantes por un reproductor, un precio razonable”.

A eso se suman los juzgamientos de las distintas asociaciones de criadores, la vidriera donde se define qué genética animal es hoy la mejor de Paraguay.

Entre charlas, remates y juzgamientos, la Expo Trébol repite la misma fórmula que la sostuvo durante 50 años: juntar en un mismo predio al productor, la genética y el negocio. Lo que empezó como una tarde de intercambio entre vecinos del Chaco Central Central hoy se prepara para recibir, en apenas cinco días, el récord de animales de toda su historia.