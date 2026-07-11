El sector forestal: de exportador primario a actor industrial

Madera en bruto de 39% al 1%

Entre 2015 y 2025, Paraguay exportó productos forestales derivados de Eucalyptus spp. a 54 países, alcanzando un valor FOB acumulado de US$ 212,5 millones.

Más relevante que la cifra total es la evolución en la composición de la canasta exportadora: la madera en bruto, que representaba el 39% del volumen exportado en 2015, hoy constituye menos del 1%.

En su lugar, la madera contrachapada se consolidó como el principal producto de exportación, con un crecimiento superior a siete veces en volumen entre 2015 y 2025, mientras que las láminas de madera y la madera aserrada registran las tasas de expansión más dinámicas del período reciente.

Este proceso de industrialización se sostiene sobre una base productiva concreta. El país cuenta actualmente con 339.866 hectáreas de plantaciones forestales, concentradas en un 70% en los departamentos de Concepción, Caazapá, San Pedro, Caaguazú e Itapúa, que conforman un corredor forestal estratégico.

Estudios técnicos elaborados por Infona, basados en condiciones edafoclimáticas, capacidad industrial y logística, identifican además más de 8 millones de hectáreas con aptitud forestal actualmente destinadas a uso ganadero tradicional, lo que constituye el principal margen de expansión disponible para el sector en los próximos años.

Siete ejes para expansión sostenible

Para responder a este escenario, la Política Forestal Nacional –actualmente en proceso de elaboración participativa desde octubre de 2024– articula 7 estrategias que abarcan el monitoreo forestal, la gestión integral de bosques nativos, la expansión planificada de plantaciones comerciales, el fortalecimiento de la competitividad industrial, el desarrollo tecnológico, el marco legal e institucional y el financiamiento para el desarrollo sostenible del sector.

El desafío que enfrenta Paraguay no se limita a incrementar los volúmenes exportados. Consiste, más bien, en profundizar la sofisticación productiva, fortalecer la sostenibilidad ambiental como criterio de competitividad y consolidar la inserción del país en segmentos de mercado que reconocen y remuneran el valor agregado.

El sector ha superado la etapa de exportador primario de commodities forestales; el objetivo actual es consolidar una fase de desarrollo industrial que articule política forestal, estrategia comercial internacional y gobernanza institucional.

Desde Infona, este es el marco de trabajo que orienta nuestra gestión: convertir la evidencia técnica en política pública, y la política pública en resultados verificables para el desarrollo del sector forestal paraguayo.