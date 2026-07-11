Expo Paraguay arranca con la mira en superar sus propios récords

La habilitación oficial de la Expo Paraguay será hoy, sábado, a las 10:00, en el predio de Mariano Roque Alonso. La Dra. Johanna Bottrell, directora ejecutiva de la muestra, confirmó que el eslogan es el mismo: “Todo lo que mueve el país”, porque en la feria convergen todos los actores de la cadena productiva paraguaya.

En marzo, la organización ya tenía colocado el 65% de los espacios comerciales. La expo arranca con el 100% ocupado: 250 empresas y más de 1.500 marcas presentes en el predio.

Casi 2.400 animales llegan al predio

El movimiento ganadero es uno de los fuertes de esta edición.

Los animales seguirán ingresando hasta la medianoche del domingo: 1.400 ejemplares a bozal y cerca de 1.000 a campo, para un total cercano a las 2.400 cabezas.

El juzgamiento de animales en el ruedo central arrancará el martes 14 y se extenderá hasta el viernes 17, con la elección de los mejores ejemplares de cabaña por especie y raza. También habrá juras de animales a campo, una modalidad que gana terreno año a año. Cada asociación, además, tiene prevista una charla técnica sobre manejo, sanidad y cría.

Remates con la mira puesta en el récord

“El año pasado cerramos con G. 24.000 millones en ventas luego de 16 remates. Para este año se prevén 15 remates, pero la intención es superar el monto del año pasado por la calidad de ejemplares que se estarán presentando, ya que cada año mejoran las razas”, explicó Bottrell.

Además de animales en pie, se rematarán semen y embriones, como cada año. La organización también espera la llegada de productores de Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia para cerrar negocios.

Inversiones en el ruedo central

Bottrell destacó las inversiones realizadas en esta edición: cambio completo del palco oficial, remodelación del techo del ruedo central, trabajos en la instalación eléctrica del predio y mantenimiento de los galpones destinados a los animales de concurso y feria.

“El año pasado recibimos a unas 800.000 personas, y creemos que si el clima nos ayuda, este año podríamos superar ese número”, proyectó la directora ejecutiva. Según sus cálculos, la feria genera alrededor de 400 empleos por día durante su desarrollo, a los que se suman los 1.200 puestos que se ofrecerán en la Expo Empleo.

Agenda para todos

La programación combina lo productivo con el entretenimiento: show de motocross, exhibición de drones en la inauguración, conciertos, la tradicional Expo Asador y un espacio de moda a cargo de Paola Hermann. La organización también prepara el ya habitual “día E”, una jornada tipo Black Friday con descuentos de entre el 20% y el 80% entre los expositores.