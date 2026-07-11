La vaca que rompió el récord: 108,7 litros en un solo día

Tres ordeños. Veinticuatro horas. Ciento ocho litros con siete décimas de leche.

La cifra, exhibida en la Expo Cooprolanda, recorrió el sector lechero paraguayo como una hazaña de ciencia ficción. Para dimensionarla: la campeona del Tambo y Cabaña Penner llenó, en un solo día, el equivalente a casi 110 sachets de leche. “Es el resultado científico de combinar genética de precisión, manejo de punta y confort absoluto”, cuen- ta para ABC Rural el Ing. Agr. Hugo Pistilli.

La escena resume, en una sola vaca, hacia dónde se mueve la lechería paraguaya: más datos, más selección genética y menos improvisación en el manejo diario del rodeo.

Cinco generaciones de récord

El número no nace de la noche a la mañana. Se construye generación tras generación.

La vaca está en su tercer parto. Ni siquiera tocó su techo productivo: eso llega recién en la cuarta lactancia. Y aun así ya rompió la marca nacional.

La explicación está en el árbol genealógico. Madre, abuela y bisabuela fueron todas vacas destacadas, inseminadas siempre con los mejores toros del mercado. Entre 4 y 5 generaciones seguidas de toros de elite en conformación y producción.

La campeona es hija de King Doc, semental de Select Sires con 65.000 hijas probadas en todo el mundo. Una genética que combina las pistas de show con la alta producción del tambo.

No es un caso aislado de suerte. Es la prueba de que, cuando un productor sostiene la misma estrategia de inseminación durante años, los resultados se acumulan como interés compuesto: cada generación empuja un poco más el techo productivo de la siguiente.

La matemática de la heredabilidad

La producción de leche tiene una heredabilidad altísima, y eso se traduce en catálogos con números concretos.

La genealogía de esta vaca promedia más de 1.000 libras —unos 441 litros— sobre el estándar. Es una cifra excepcional: la base de comparación de las pruebas genéticas es de 42,9 litros, el promedio americano.

Un toro negativo, con “menos 100” en el catálogo, todavía puede dar vacas de 40 litros diarios con buen manejo. Un toro positivo de 500 libras empuja ese número a los 60 litros. Pero acá se acumulan cinco generaciones seguidas por encima de las 1.000 libras. Ahí está la diferencia entre una buena vaca y una supervaca.

El motor y la pista

La genética es el motor. Pero sin la pista correcta, ningún motor rinde. La vaca vive en un sistema de compost barn con ventilación y refrigeración encendidas los 365 días del año. Combate el calor de forma constante, recibe nutrición de precisión y se ordeña tres veces al día.

En un tambo comercial el objetivo no es el récord individual, sino subir el promedio del rodeo —donde conviven vacas de 40, 60 y algunas de 80 litros—. Pero cuando un individuo excepcional se cruza con un ambiente perfecto, se rompen los esquemas.

La lección para el productor de a pie no es perseguir el récord, sino copiar la lógica: invertir primero en confort y sanidad, y recién después esperar que la genética muestre todo su potencial.

Sin esa base, hasta el mejor toro del catálogo rinde por debajo de lo que promete.

Anatomía de una atleta lechera

Físicamente, la vaca es angulosa, de fuerte conformación y gran profundidad de costillas. El sistema mamario impresiona: altura y anchura de ubre imponentes, inserción delantera muy fuerte para tres partos y un ligamento central que sostiene todo ese peso.

La curva productiva ya anticipaba lo que venía. A los 15 días de parida, todavía acomodándose, entregaba entre 55 y 60 litros diarios. A los 45 días, en pleno pico de lactancia, tocó el techo: 108,7 litros.

Una década de saltos

El récord paraguayo tiene historia propia, y la genética Select Sires la viene marcando.

En 2016, una vaca de la Cabaña Hildebrand, hija del toro Matches, llegó a 83,3 litros. Siete años después, en 2023, una hija del toro Michael, de Erdman Schoeder, subió la vara a 92,9 litros. Hoy, la hija de King Doc lega a 108,7.

De 83 a 108 litros en una década. Tres saltos, tres genéticas distintas, una misma tendencia: el techo productivo del rodeo paraguayo sigue subiendo.

La pregunta que queda flotando en la Expo Cooprolanda es cuánto falta para el próximo salto. Si el ritmo de la última década se sostiene, el próximo récord no debería tardar otros siete años en llegar. La cadena láctea paraguaya avanza con ciencia, bienestar animal y datos precisos.