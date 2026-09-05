BASF invierte en un centro climático para acelerar el registro de sus productos

En Limburgerhof, uno de los principales polos de innovación agrícola de BASF, se levantan las estructuras del nuevo centro. Cuando esté terminado, la temperatura, la humedad y la luz se van a poder regular con precisión de laboratorio para reproducir, bajo control total, las condiciones que hoy exige la ciencia regulatoria.

Más exigencias, más capacidad

La inversión responde a un contexto concreto: los requisitos regulatorios para productos de protección de cultivos crecen en todo el mundo, y con ellos la demanda de estudios de ecotoxicología bajo normas de Buenas Prácticas de Laboratorio, las GLP (Good Laboratory Practice) por sus siglas en inglés.

“El nuevo Centro Climático es mucho más que una instalación de investigación. Es una inversión estratégica que respalda nuestra ambición de combinar investigación de excelencia mundial con capacidades regulatorias fortalecidas”, comentó Melanie Bausen-Wiens, miembro del Directorio de BASF Agricultural Solutions responsable de Tecnología.

Según Bausen-Wiens, la apuesta apunta directo a los productores. “Esto nos permitirá acercar soluciones innovadoras a los productores de manera más eficiente, responsable y alineada con la evolución de los requisitos regulatorios”, agregó.

Clima bajo control

Con temperatura, humedad y luz reguladas al detalle, el Centro Climático permitirá correr estudios de ecotoxicología reproducibles y científicamente sólidos. La compañía apunta a tres ganancias concretas: más confiabilidad en la planificación de los estudios, mejor calidad de los datos generados y capacidad para absorber un volumen creciente de investigaciones, a medida que las exigencias regulatorias se multiplican en distintos mercados.

Investigación para insecticidas

Parte de las cámaras climáticas del nuevo centro tendrá un destino específico: la investigación en insecticidas. Ahí, las condiciones ambientales controladas son la base para producir las poblaciones de insectos que se usan en los programas de screening temprano y descubrimiento, un paso clave antes de que cualquier innovación en protección de cultivos llegue al mercado.

Una apuesta de largo plazo

Para BASF, el Centro Climático es también una señal hacia adentro. La inversión refuerza el compromiso de largo plazo de la compañía con el Centro Agrícola de Limburgerhof, uno de sus principales hubs globales de innovación agrícola, y confirma que buena parte de la estrategia regulatoria del grupo se sigue jugando ahí.

La ampliación de infraestructura busca fortalecer tanto sus capacidades científicas como su competitividad, un factor que la empresa considera clave para seguir atrayendo talento especializado en los próximos años. Con la ciencia regulatoria cada vez más exigente a nivel global, BASF apuesta a que la velocidad para generar datos confiables sea, en sí misma, una ventaja competitiva frente al resto de la industria de protección de cultivos.