Fortaleciendo el desarrollo Hortícola mediante la formación técnica

El olor a grasa y metal se mezcló con el de la tierra recién removida. En los talleres de la Escuela Agrícola de San Juan Bautista, Misiones, decenas de estudiantes se calzaron guantes de trabajo para desarmar motores que llevaban meses parados. Dos días después, 16 motocultivadores volvieron a encender.

La jornada formó parte de una nueva edición de ASIA TOTAL, el programa de capacitación itinerante que ASIA Technology lleva más de un año recorriendo escuelas agrícolas del país, con el objetivo declarado de acercar conocimiento práctico a estudiantes, productores hortícolas y técnicos especializados.

Manos a la obra

Durante las dos jornadas, más de 100 alumnos del último año participaron de talleres prácticos sobre reparación, mantenimiento y operación de motocultivadores. También hubo espacio para buenas prácticas agrícolas y comercialización de la producción hortícola, con la puerta abierta a productores y técnicos de la zona.

No fue una clase teórica. Cada motor desarmado, cada pieza reemplazada, quedó en manos de los propios alumnos, acompañados por especialistas que fueron guiando el proceso paso a paso, taller por taller.

El resultado más visible: 16 motocultivadores que estaban fuera de servicio volvieron a funcionar, reparados por técnicos especializados junto a estudiantes de la Escuela Agromecánica.

De la teoría al campo

Las jornadas sumaron demostraciones en campo, donde estudiantes, técnicos de la Dirección de Extensión Agraria (Deag) y productores compartieron experiencias sobre uso eficiente de maquinaria y mantenimiento preventivo.

Más allá de la capacitación, la recuperación de los 16 equipos deja un aporte concreto: son motocultivadores que vuelven a estar disponibles para las comunidades beneficiadas, sin necesidad de comprar máquinas nuevas.

Para ASIA Technology, la apuesta va más allá de la capacitación puntual: busca construir una estructura de trabajo que revalorice al sector agrícola desde sus bases, desde la formación de estudiantes hasta el acompañamiento de productores, técnicos e instituciones ligadas a la agricultura familiar y la horticultura.

Un modelo que se repite

El programa combina cuatro frentes: capacitación técnica, asistencia en taller, recuperación de maquinaria y articulación institucional. Con más de un año de recorrido por distintos centros educativos del país, ASIA TOTAL se consolida como una plataforma de aprendizaje y desarrollo dirigida a estudiantes de escuelas agrícolas, productores hortícolas y técnicos especializados.

La apuesta de fondo es formar generación tras generación con más herramientas y oportunidades para un agro paraguayo que necesita relevo técnico calificado. Motocultivador por motocultivador, la fórmula parece simple: capacitar, reparar y volver a poner en marcha, tanto la maquinaria como a quienes la operan.