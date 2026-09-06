Precio al alza en el exterior para carne

Al cierre de agosto se constata que el complejo cárnico registra cierta recuperación en sus números de exportación de la carne bovina, luego de la desaceleración registrada en los primeros meses de este ejercicio 2026.

Hasta el octavo mes del año, los envíos de la carne bovina nacional, que no incluye las menudencias, totalizaron US$ 1.299 millones, un total de 186.175 toneladas, de acuerdo a los datos emitidos por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Al comparar esas cifras con las alcanzadas en el mismo periodo del año pasado, se nota una caída del 25% en el volumen y del 9% en divisas.

Entre enero y agosto del año pasado se colocaron 247.577 toneladas, lo que generaron US$ 1.425 millones.

Mes a mes

Pese a la caída de las exportaciones, el precio por cada tonelada de carne exportada tiene una tendencia al alza.

Hasta agosto último se logró el mejor valor promedio del año al alcanzar US$ 7.410 por tonelada, US$ 30 más que en julio pasado, cuando se ubicó en US$ 7.387. En enero de este año, el precio promedio fue de US$ 6.493 por tonelada; en febrero, US$ 6.484; en marzo, US$ 6.623; en abril, US$ 6.734; en mayo, US$ 7.118, y en junio, US$ 7.359.

Mercados de la carne paraguaya

Hasta agosto último, nuestro país destinó su carne bovina a unos 50 mercados. Chile se mantuvo como el principal comprador de la proteína roja paraguaya, con 50.609 toneladas, por un valor aproximado a los US$ 399 millones.

En segundo lugar se ubicó Israel, con 31.014 toneladas, por US$ 256 millones; mientras que Estados Unidos ocupó el tercer lugar, con 35.443 toneladas, por US$ 211 millones.

Taiwán quedó en la cuarta posición, con 23.861 toneladas adquiridas, por US$ 169 millones, seguido por Brasil, que completó el top cinco con 8.132 toneladas y US$ 61 millones.

El mejor nivel del año

Al cierre de agosto último, la cotización de la carne paraguaya alcanzó su mejor nivel en lo que va de este año 2026.