Exportaciones de chía paraguaya se quintuplicaron en siete años

El vicepresidente de la Cámara, Ramón Fariña, señaló que entre 2018 y 2019, Paraguay, Argentina y Bolivia exportaban volúmenes similares de chía. Sin embargo, detalló que nuestro país dio el gran salto debido a que las exportaciones locales se quintuplicaron en siete años, al pasar de 16.645 toneladas en la campaña 2018/19 a 83.591 toneladas en 2025/26.

“Es un número muy significativo, teniendo en cuenta que Bolivia quedó estancado en sus envíos en torno a 12.000 toneladas y Argentina viene exportando en torno a 6.000 a 7.000 toneladas. Se ve perfectamente el despegue y el posicionamiento de Paraguay a nivel mundial hoy en materia de chía”, destacó.

En términos de valor, el crecimiento también fue significativo. Los envíos pasaron de US$ 43,6 millones en la campaña 2018/19 a US$ 233,6 millones en 2025/26, reflejando, según precisó, la expansión que registró la cadena productiva y exportadora en los últimos años.

Mercados de la chía paraguaya

En cuanto a los mercados de destino, Fariña destacó que la chía paraguaya actualmente está presente en 90 países, lo que –alegó– demuestra el posicionamiento alcanzado por el país en el mercado mundial. Citó que el producto local llega a mercados de Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia, África, Australia y Medio Oriente.

Entre los principales destinos están Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Australia, Perú, Canadá, Reino Unido, Polonia, España y Bolivia. “Europa concentra el 38% de las exportaciones, mientras que Norteamérica, con Estados Unidos y Canadá, representa el 35%. Estas cifras son alentadoras e impactantes, pero sobre todo debemos destacar que Paraguay tuvo la capacidad de posicionarse como líder mundial”, reiteró.

La expansión de los mercados también estuvo acompañada por un fuerte crecimiento de la superficie destinada al cultivo. El área sembrada pasó de 101.697 hectáreas en la campaña 2022/23 a 261.699 hectáreas en 2025/26, lo que representa una expansión acumulada del 157,3%. Actualmente, el cultivo tiene presencia en 12 departamentos del país. Canindeyú concentra la mayor superficie, seguido por San Pedro, Alto Paraná, Amambay y Caaguazú.

Según explicó Fariña, el desarrollo del sector involucra distintas etapas de la cadena, desde el productor y el manejo de poscosecha hasta el procesamiento, el control de calidad y la comercialización internacional.

Con el alza de la producción y la llegada a nuevos mercados, el sector apunta a fortalecer aspectos como productividad, calidad, trazabilidad, innovación y competitividad. “Consideramos que el crecimiento de la chía paraguaya debe estar acompañado por una cadena cada vez más organizada y preparada para responder a las exigencias de los mercados internacionales”, puntualizó.

El gran salto en los envíos

Se dio el gran salto debido a que los envíos se quintuplicaron en 7 años, al pasar de 16.645 T en campaña 2018/19 a 83.591 T en 2025/26.