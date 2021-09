******

Menos mal que el jueves algunos de los legisladores opositores ratificaron ante Gafilat que hay un estrecho vínculo entre “lavadores” y política.

******

Esa denuncia la tenía que haber hecho la fiscala Sandra Quiñónez. Sin embargo, los casos importantes de esta clase de crímenes van al freezer.

******

El “hermano del alma” sigue teniendo impunidad; los clubes y tabacaleras no son sujetos de control de Seprelad; el gobernador cartista Hugo Javier sigue sin ser imputado, a “Peluquín” le “blanquearon” por lavado de dinero, etc. etc. “Estamos en el horno”.

******

En el día de su cumpleaños, Hugo recibió un regalo de Abdo al confirmar este oficialmente que será candidato por Añetete a la Presidencia.

******

“Sangra” la “cicatriz” con los cartistas. Parece que la “herida partidaria” está supurando y las múltiples fotos que se lanzan todos los días desde el “quincho del poder” no transmiten el efecto deseado de “sanación”.

******

Justamente hoy se exhibirán públicamente en Cnel. Oviedo los grandes “exponentes” del Partido Colorado como HacheCé, Velázquez, Calé, etc. Llamativamente no estará el Nº 1. ¿Por qué será? O sea que la “unidad” amóntema.

******

En este pacto, “Trato Apu’a” definitivamente cruzará el Rubicón de la mano de su “padrino”.

******

La frase de la semana: “No me temblará el pulso para expulsar a quienes transan con la oposición”. Adivinen quién lo dijo. Nada más y nada menos que Pedro Alliana.

******

Tiene que aclarar que esta advertencia rige a partir del 2022 probablemente porque en el 2017 no dijo nada de la alianza con los liberales llanistas y el Frente Gua’u para atropellar la Constitución Nacional.

******

Ayer nomás pactaron los colorados con la mayoría de los legisladores liberales y de Hagamos para elegir al contralor y subcontralor. En los próximos meses será para designar a una liberal en la Corte.

******

Peligrosamente está aumentando de nuevo la ola de asaltos. Cada vez son más violentos. Imagínense: hasta “perfeccionaron asaltos en buses”. Si no le devuelven la seguridad a la gente, esto puede terminar muy mal, justo ahora que la economía se está moviendo.