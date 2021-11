*****

Si bien, los abdistas dieron el primer paso para aprobar la conformación de la comisión especial, falta aún definir lo más importante: su tratamiento este año.

*****

Ya salieron algunos abdistas a decir que hay posiciones dispares. No nos extrañaría que luego salgan a decir que se liberaron los votos.

*****

Quienes sin duda van a presionar para patear el tratamiento hasta el año que viene son los cartistas. “CachiBachi” ya salió a decir que es una persecución política con fines de retomar la Gobernación de Central.

*****

Lo que queda claro es que el exanimador de fiestas no puede estar un segundo más tocando la plata de los centralinos.

*****

Ayer nomás, un domingo con amenaza de lluvia y tormentas, no fue impedimento para que las viejas y repugnantes prácticas partidarias dieran muestras de su plena vigencia. Entre los dos movimientos más fuertes de la ANR se acusaban de querer introducir monos y orangutanes al padrón del recientemente creado distrito chaqueño de Nueva Asunción que pronto tendrá sus primeras elecciones municipales.

*****

Ello explica con absoluta claridad cuál es la razón de la desenfrenada carrera de los políticos de los partidos tradicionales por convertir caseríos en ciudades, con la consecuente habilitación de cupos para la clientela y rubros públicos para inflar sus sedientas billeteras.

*****

Hablando de cupos, el inglés Hamilton y el neerlandés Verstapen, que luchan curva a curva por el título mundial de fórmula 1, se morirían de envidia ante la velocidad que le imprime “Chucky” Samaniego a la aprobación de su ley de servicio diplomático, pese al ruego del canciller Acevedo para que se tome un minuto al menos para analizar sus graves consecuencias.

*****

Pero nada le detiene a Lilian, porque en su podio de prioridades figura sin dudas en primer lugar atornillar a los amigotes en algún buen cargo, que hasta puede ser en el exterior.

*****

No importa si conocen de buenos modales, hablan algún otro idioma diferente al yopará reforzado o saben ubicar en el mapa dónde quedan París, Londres o Caracas.

*****

El Toro se pasa afirmando en sus discursos que no tiene Patrón. Se nota, porque no respeta la propia investidura de su cargo, le importan un comino las obligaciones de los servidores públicos y se ríe a carcajadas de las leyes electorales mientras realiza abiertas campañas electorales por todo el país, usando recursos públicos, en días hábiles, durante los que distrae no solo su propio tiempo laboral, sino también el de los hurreros que le acompañan y el de los anfitriones, en su mayoría funcionarios del Estado.

*****

Y como si no faltaran asesores, el presidente ya creó un nuevo cargo para el amiguito del hijo de Nica. Lamentable!

*****

Diputados tiene pendiente tratar un millonario crédito de US$ 250 millones para la ANDE. Los cartistas molestos porque le sacaron al extitular de Copaco de la era cartista como director adjunto frenaron el crédito. Esta es sólo una señal de cómo actuarán con el caso Central.

*****

No hay que olvidar cómo actuaron para romper el acuerdo entre el oficialismo y los liberales para designar a Ríos en la Corte. ¿Qué ofrecerán ahora a los liberales y a los abdistas para convencerles de votar en contra de la intervención?