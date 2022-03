******

Había sido que vaaarios son dueños o parientes de los propietarios de las estaciones de servicios de la petrolera estatal. De 228 servicentros, ni diez pertenecen a Petropar. El resto: se repartieron los muchachis.

******

No solo gozan de groseros beneficios que no tiene la ciudadanía, sino también reciben ilegalmente ayuda para que sus negocios no sufran pérdidas.

******

En cambio, sus colegas del sector privado se ven obligados a reducir personal y horario de atención para intentar empatar por lo menos mientras la pareja del diputado “Bachi” Núñez y parientes de su colega Tomás Rivas, así como de Del Pilar Medina, Jazmín Narváez y del gobernador de Paraguarí Juan Carlos Baruja, etc. trabajarán tranquilamente sin perder gracias al impuesto de la gente.

******

Con este criterio, los heladeros tendrán que pedir subsidio porque en invierno no venden y así sucesivamente.

******

¿Hasta cuándo seguirá soportando la ciudadanía y especialmente el contribuyente de este país el “saqueo” de las autoridades al dinero que se logra con sacrificio?

******

Nos meten la mano en el bolsillo para seguir financiando el confort de los funcionarios públicos que representan la fuerza electoral de estos políticos que “chupan las tetas del Estado”.

******

El “Toro” apelechado y el ñembo “joven maravilla” del “Patrão” siguen de viaje. ¿Será que mantuvieron alguna reunión “Cicatriz” por ahí? No es descabellada la idea. Los colo’o no quieren soltar la “mamadera”.

******

La fiscalía brilla por su ausencia en la Gobernación de Guairá, a cargo del neocartista Juan Carlos Vera. La SET fue hasta Villarrica solitariamente a hacer su trabajo y el Ministerio Público de Sandra Quiñónez hasta el momento “no ve nada”.

******

Gravísimas son las denuncias contra Vera. Hablan de un fondo para la pandemia de US$ 1 millón que desapareció y de las lumínicas de un estadio de fútbol que compite en primera división que se pagó dos veces.