*****

Esto se debe a que la directora del Registro Electoral, Teresa Peralta, mientras se encargaba de resguardar el padrón al mismo tiempo era candidata a senadora del “Patrão”. La oposición pegó el grito al cielo y el TSJE exigió sacarle la representación de la ANR ante el consejo.

*****

Para colmo estamos a solo una semana de la convocatoria oficial de las elecciones internas del 18 de diciembre y las generales del 30 de abril de 2023.

*****

Zamborombombon y Wapenka deben dejar el cargo este año y esperan tener una salida decorosa. Eso pese a que el primero enfrentó más de diez pedidos de juicio político, la mayoría por parte de Calé, su gran rival en la política, entre otras cosas. Así dicen.

*****

Nuevamente esta semana la Cámara bajísima estará en la mira de todos con la integración o no de la comisión especial que tiene a su cargo analizar las graves causales de intervención a la Gobernación guaireña.

*****

Ahora ya salen a decir los soldados del “Patrão” que no van a aprobar el pedido de intervención porque ndajeko no tiene dictamen de auditoría de la Contraloría.

*****

Lo que no cuentan es que ese es solo uno de los requisitos para pedir la intervención del Ejecutivo. Está cantado que los oficialistas nuevamente harán de las suyas para salvar a un sospechado de malversar la plata pública.

*****

Y para desviar la atención a full van a querer instalar el pedido de desafuero de la diputada Amarilla. Todo con la intención de que rapidito blanqueen al cartista guaireño.

*****

Lo de la Academil no debe quedar impune. Todas las comisiones de Derechos Humanos y los expertos deberían trabajar juntos de una buena vez. Las denuncias de torturas son una constante y es inadmisible que a esta altura del campeonato todavía sigan ocurriendo.

*****

No se entiende cómo los cartistas actúan y no solo se burlan de un partido, sino de una familia que todavía exige justicia por la muerte de Quintana. Tientan a un pueblo cansado de las injusticias.

*****

Qué fato más grande deben tener “Marito y su gente” para darle la vuelta y seguir beneficiando a una empresa ligada al clan Ferreira, con un contrato millonario, pese a estar sancionada.

*****

Desde la raíz el IPS está mal. Hay un grupo poderoso que definitivamente quiere seguir lucrando a costa de los asegurados, quienes no tienen un techo digno para aguardar noticias de sus familiares y deben aguantar épocas de frío, lluvia, etc.

*****

Denunciaron que el clan Cuevas politiza los programas sociales para hacer campaña para el 2023. Gran caradura es este Cuevas que aspira a ser senador incluso mientras enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito y otros delitos.

*****

Cuánto más deben aportar los contribuyentes para que “Marito de su gente” termine de pagar su financiación política. ¿Cuántos clanes más quedan por pagar con dinero público?

*****

En la oposición no hay unidad de criterio. No saben si irán por el mecanismo a padrón abierto o una alianza. Algunos al parecer no quieren ceder y otros que entran a dividir a la oposición. “Gallo Paloma” ahora se las da de querer competir en la oposición y algunos ya salen a decir que tendría apoyo de Llano, o sea de Cartes. ¿Será?