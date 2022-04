******

Pero le cuesta mucho reconocer que son jueces y parte de esta historia. Además, sería interesante saber en qué gobierno obtuvieron sus estaciones de servicio y si hicieron tráfico de influencias o no.

******

Se armó un reverendo sarambí ayer con los proyectos de ley que se cruzaron en el Congreso. Evidentemente que el Gobierno ni la clase política no tiene ningún plan de crisis.

******

Pero se pasan presentando proyectos que solo a ellos les interesa, como la reducción de edad de concejales, pensiones graciables, salvajes aumentos salariales, etc.

******

Ayer ni cortos ni perezosos los diputados volvieron a autosubsidiarse con la adjudicación de vales de combustibles de G. 3.500.000 cada uno por mes. Mientras tanto la ciudadanía sufre las reguladas, las largas esperas en estaciones de servicio, el aumento de los precios, etc.

******

En estos casos de beneficios legislativos, hay plena unanimidad. Pocos son los diputados que rechazan o redireccionan sus vales de combustibles. El resto, los embolsan asquerosamente.

******

La oposición suele decir al unísino que la única forma de vencer a la ANR es ir todos juntos contra ella. Pero a la hora de la verdad, por ejemplo, el Frente Gua’u va por su lado, Kattya plantea reglas distintas a las de la mayoría y cartistas vestidos de azules proponen alianzas hasta con Satanás.

******

En algún momento deberán despojarse de sus caretas o definir si quieren en verdad una opción de cambio o ya les va gustando el rótulo de opositores gua’u, pero que en verdad significa ser completamente funcionales a los que tienen la lapicera.

******

Euclides dijo que sus conversaciones políticas en calidad de candidato de oposición a la Presidencia no tienen que ver con una foto que se viralizó jugando truco con Lugaucho. Además dijo que no sabe aún si será el as de espada o el de bastos, pero dejó en claro que en ningún caso representará al “4 de copas”.