*****

El senador Osorio dijo claramente que sospechan de la influencia económica del “Patrão” y otros que se ven embretados por sus problemas judiciales.

*****

Por decoro deberían salir a explicar a la ciudadanía los 11 oficialistas y los siete liberales llanistas y dionisistas por qué están del otro lado. ¡Ojalá los boten en las próximas elecciones!

*****

Ya salió el “asesor de G. 14 millones” a explicar gua’u en sus redes sociales que él no planilleó desde que entró a Diputados gracias a “Mangui”. Dijo que usó sus vacaciones que ya concluyeron el 3 de junio, pero lo que no explicó es por qué hasta ahora no acude a trabajar y por qué le dieron 10 días para hacer trabajos fuera de la Cámara. ¿A hacer qué?

*****

Resultó ser que el tal José Ocampos, precandidato alhaja a senador de HC usó sin permiso la ilustración de un reconocido dibujante en la tapa de un libro que promocionó con “Santi”. ¡Impresentable!

*****

Mañana la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero convocó “al extraño del pelo largo” que tanto poder tuvo y sigue teniendo en la Policía y otros entes como también al diputado Erico. Esperemos que acudan y no se hagan de los ñembotavy.

*****

¿Será que Ortiz va a aclarar algo del avión iraní; o de su negativa a que las tabacaleras sean controladas por Seprelad; o de su negativa a que Paraguay suscriba el acuerdo de la OMS contra el tráfico ilegal internacional de tabaco?

*****

Ojalá que Buzarquis le diga de frente lo que expresó en sesión del Senado de que Tabesa lava dinero del tráfico ilegal de cigarrillos con casas de cambio en Alto Paraná, bancos de Brasil, Estados Unidos de América y el Banco Nación Argentina. Algunos senadores son muy bravos ante el pleno, pero en las reuniones cerradas dicen que se convierten en mansos corderitos. ¿Será?

*****

Será que el Patrón ya retiró su bandera de Israel del “Quincho del Poder” después de saltar su expansión comercial de cigarrillos hacia presuntos terroristas de Irán.

*****

Al final quedó en el “opareí” la presunta sobrefacturación en el alquiler de las máquinas de votación para el 2023. Bestard firmó el contrato a las apuradas cuando era el único ministro del TSJE en funciones. ¡Qué avivada!

*****

Lo peor es que tanto Bogarín como Rossel, los nuevos ministros que llegaron al cargo con la bandera de cero tolerancia al dinero sucio y la malversación de los aportes estatales a los partidos políticos, se hicieron los ciegos, sordos y mudos con el tema.

*****

En la Gobernación de Guairá ya se iniciaron los trabajos de intervención del Ejecutivo. Mucho trabajo va a tener el interventor con todos los millones que se llegaron a mal utilizar de los fondos covid.

*****

Y el actual gobernador se presenta como precandidato a senador por Achecé. ¡Lamentable!

*****

Y si para ‘’Nenecho’' es un problema pagar salarios, lo que es para los asuncenos soportar la inutilidad de un gobierno municipal con cero progreso y nulas chances de mejora.

*****

Ahora por la mala situación económica de la comuna, el intendente farandulero quiere subastar tres terrenos que están en la zona de la Costanera.

*****

Lo peor de todo es que la venta de esas 50 hectáreas no es para obras, sino para pagar el salario a 8 mil funcionarios.