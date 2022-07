******

Las esquirlas les alcanzaron también al candidato a senador de Santi Peña, Erico Galeano; al exdiputado Ozorio, seudoempresarios, dirigentes deportivos, etc. involucrados en el caso A Ultranza Py.

También salpicó a la fiscala Frozen, reprotegida del “Patrão”. El jefe de Estado informó que cerca de 10.000 alertas de prevención y unas 200 denuncias de indicios de lavado de dinero se remitieron al Ministerio Público. ¿Y los resultados...?

Pero Abdo no se quiso acordar en su informe de las negociaciones en curso sobre el Anexo C de Itaipú. No solo resultan sospechosas sino también peligrosas.

La política de cuatro paredes del Paraguay generó resultados desastrosos para nuestra soberanía y de paso para la economía del país.

Evidentemente el Ejecutivo le contrató a un maquillador para “colorear” el informe al Congreso. Eso de que en todas las escuelas públicas hay merienda o almuerzo escolar es una tomadura de pelo.

El diputado bautizado como “de zapatero a millonario” utilizó ayer el viejo truco de la “persecución política” para cuestionar su juicio.

Este personaje de Paraguarí nos quiere hacer creer que todo fue un invento. Es más, dice que por ganar elecciones tiene derecho a ser perdonado.

Estos tripulantes del avión iraní por lo visto se quedaron fascinados con la película Contracara de Nicolás Cage y John Travolta. Tanto les gustó que hasta la pusieron en práctica.

Había sido que uno de ellos se hizo una cirugía para cambiar su rostro y ocultar su identidad en Cuba.

No puede ser que se desconozca quién contrató el avión iraní para llevar los cigarrillos de Tabesa. Ese es un dato clave para la Fiscalía de Frozen. Pero seguro que no saben nada o no están interesados. Tal vez la Favole sepa algo. Hay que impulsar un juicio político para que amenace con divulgar supuestos vínculos políticos con el narcotráfico.