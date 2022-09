******

En retribución, los casos grosos siguen congelados y gozan de muy “buena salud”, especialmente de aquellos personajes que figuran en la lista del “Patrão” y del “carbón mojado” de Santi Peña para las próximas elecciones generales 2023.

******

Cuentan los que saben que el hermano de Ña Frozen, un tal Domingo, fue recibido como si fuera Churchill en un acto de lanzamiento de libro del polémico Joselo Ocampos, para no decir otra cosa.

******

Domingo se candidata a presidente de la seccional Nº 1 de Lambaré. ¿Por cuál movimiento? Por el que lidera el “Patrão” declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de EE.UU. ¿Más clara puede ser la vinculación...?” No puede ser.

******

¿Qué opinión tiene el “profesor de colegio” y ex ministro noventero sobre la Justicia en el Paraguay? Cambia todo caaambia.... Ya no ve nada malo ahora porque sus cuates no son enjuiciados.

******

Según el hombre de las “croquetas”, un sector de la prensa es la enemiga del Paraguay. Es muy parecido su discurso a los grandes “próceres” de “Horror Colorado”. Sospechosamente parecido.

******

En un acto de honestidad intelectual, debería sacarse el disfraz de ñembo jurista y ponerse directamente el pañuelo al cuello... pero del color distinto al que lo llevó al edificio de la Diosa Astrea.

******

No solo hay azules ñembo arrepentidos, sino también colorados como el caso del diputado de Concepción Luis Urbieta (ANR), quien decidió cruzar el Rubicón. De repente vio “la luz” este chico. ¿Cómo hará con su intención de hacer rekutu por el oficialismo?

******

Esperemos que el intendente cartista de Luque Carlos Echeverría declare asueto también el día que vuelva a prisión su cuate Ramoncito González Daher o su hijo. Será un día histórico para la democracia, al menos para la ciudadanía que busca justicia.

******

Viniendo de Echeverría, no se descarta que pueda declarar duelo de tres días con bandera a media asta.