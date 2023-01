******

Estos chicos tienen mejor “gambeta” que Garrincha porque ningún órgano de control del Estado vio todo lo que hicieron dentro del sistema financiero.

¿O no existen los ñembo controles financieros de los que tanto alardean sus autoridades con sus Power point dibujados o es selectiva la cosa?

A los almaceneros y al común de los mortales no les perdonan ni un guaraní. Todos están bajo sospecha, pero los “manguruyúes” tienen pista libre.

Ahí está el “hermano del alma” del “Patrão”, por ejemplo. Hizo lo que quiso durante el “periodo dorado” del “Nuevo Rumbo”. Nadie le molestaba.

Ojo que Fretes y su socio Diesel, ambos cuates del “Patrão”, quieren apoderarse de nuevo de la presidencia de la Corte Suprema. El próximo mes se realizan las elecciones en la máxima instancia judicial.

Esperemos que la Diosa Astrea emita un mensaje claro a la sociedad: la renovación es real en la Justicia o aparece de vez en cuando.

¿Dónde está Dalia López? Evidentemente no hay una “orden superior” para buscarla. No es que no la encuentran, no la buscan.

Lindo regalo están preparando los cartistas Santi Peña y Pedro Alliana a los contribuyentes de Asunción. A través de su intendente “Re-Necho” impulsan el cobro de estacionamiento en la capital desde febrero o marzo.

Obvio, hay que mantener a la superpoblación de funcionarios de la Muni, varios de ellos cuates de las seccionales, amigos de fútbol, etc., para que estos puedan votar el 30 de abril.

Como fracasaron con el metrobús, ahora quieren dedicarse a cobrar. Esto sí que les sale bien: el castigo a los contribuyentes, porque ciudadanos no somos para estos políticos. El asunceno (tributariamente) debe tener gratis el estacionamiento. Pero esto es mucho pedir para “Re-Necho”.