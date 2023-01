*****

Chanti, la mascota del Patrão, como lo definió Efraín, ya se abrazó con Arnoldo, el pastorcito mentiroso. La unidad parece el sepulcro blanqueado por fuera.

Así el Evangelio de San Mateo comparó a “los fariseos con sepulcros blanqueados, relucientes por fuera, pero llenos de podredumbre repugnante y vomitiva en su interior”. Notable.

Marito se reúne con su gente pero evita abrazarse con la cúpula de Honor Colorado. Veremos hasta cuándo aguanta no pisar su palabra.

Mauri, el secretario de Mario Abdo, sigue muy callado. El muchacho recibió una denuncia penal de Chanti por la filtración en Twitter de supuestos millonarios pagos que recibió el exliberal en el banco del que sabemos.

El “Tigre” renunció a su postulación al Senado por HC alegando cuestiones personales. ¿Será que le asusta que en marzo se consuma el cambio de timón en la Físcalía?

La mimada del Patrão, Ña Frozen, deja el Ministerio Público con un tendal de expedientes congelados, entre ellos, el de Tigre, según denuncias de supuestas malversaciones de fondos covid.

Qué notable cómo “Brad Pig” se va al olvido y cómo perdió fuerza su movimiento. Al menos le quedan leales y un arrastre electoral para obligar a hacer alianzas o amenazar con traiciones en las gobernaciones.

Como antaño, sin la batuta del obispo el Frente Guasu se convierte otra vez en una bolsa de gatos. La pregunta es si se pelean entre ellos o se reproducen dentro de dicha bolsa.

Hasta Alegre ya visitó a Lugo en Argentina pero todavía no se filtra ni una sola foto de su estado. Con este hermetismo solo queda pensar que el expresidente no se encuentra nada bien de salud, que su rostro ya no es el mismo y que su gente no quiere perder su arrastre electoral si esto se sabe.