******

Sin ruborizarse, el candidato del Comandante Chupín dijo que llevaría los problemas del país para “dialogar” con él. O sea, irá a la Junta a recibir instrucciones.

******

Claro que eso será así si es que logra engatuzar suficientes ingenuos y siempre y cuando el Patrão no sea obligado a ir de urgencia hacia el norte con un mameluco color cítrico.

******

El Patrão y sus acólitos, como el nunca bien ponderado Cachi-Bachi, apuestan ahora a la posibilidad de seguir manejando a su antojo la Fiscalía, la Justicia y el JEM.

******

Cachi-Bachi tiene varios problemas con sus deudas y las que le hizo sacar a su secretaria y chupamedias en la cooperativa. Sueña con tomar el poder y zafar de todo.

******

Justamente hoy, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, intentarán mantener en el cargo a Bogarincito, reelecto violando la ley, y así poder seguir haciendo aprietes a jueces y fiscales.

******

Ahora que el impresentable Fretes está de capa caída, ¿quién podrá “blindar” a su protegido, el suspendido fiscal Patricio Gaona?

******

Cuando Gaona fue procesado por acoso sexual –por el caso de una de sus denunciantes– Fretes lo defendió a muerte para evitar su enjuiciamiento y suspensión y pese a que intentó, no logró la mayoría necesaria para que fuese suspendido con goce de sueldo.

******

La falta de actualización de las resoluciones penales, civiles, laborales y de los tribunales de cuentas son una constante este año.

******

Según comentan usuarios en los pasillos, no se sabe si la falta de actualización es porque la directora hace “visita de médico” a su oficina o porque el ministro encargado no está al tanto, pero esperan que el recreo no sea tan prolongado, ahora que oficialmente ya terminó la feria judicial.