******

Varios hospitales quedaron vacíos porque si no iban a la concentración de “Horror Colorado”, iban a quedar sin rubros o ser trasladados.

******

Evidentemente que necesitan obligar a la gente subordinada del sector público para que concurran, de lo contrario solo irían los “chupamedias” y algunos fanáticos del candidato liberal cartista.

******

Acá está la explicación del masivo ingreso de gente en instituciones públicas. Despilfarran el dinero de los contribuyentes en salarios y groseros beneficios a cambio de que se les vote.

******

Mirando la lista de candidatos encontramos una serie de “escombros” que merecen estar en Tacumbú inclusive. Están usando al Congreso como un “aguantadero”, un lugar de “refugio” de personajes que son investigados y deben ser procesados.

******

Varias veces se le escucha decir al ciudadano de a pie que el país “no tiene solución”. Sí tiene. Parte de ese grave problema se puede resolver este domingo con el premio y el castigo a los políticos carruajes.

******

El TSJE está obsesionado en cobrarle multa a los electores que no votan en estas elecciones. Ayer emitieron una resolución para tratar de justificar a toda costa que cada ciudadano pague G. 98.089.

******

El Tribunal Electoral no pone mucho entusiasmo en cobrarles multa a los candidatos políticos que no respetan la ley electoral. Deberían ir por ellos. Tienen toda una ley. ¿Será que no se animan?

******

Pero le sobran ganas para cobrarles multa a los ciudadanos. Ojalá algún abogado presente una acción inconstitucional erga omnes para que envíe al basurero esa resolución.

******

¡Qué notable! Evidentemente algún partido político o unos cuantos candidatos están presionando para que la gente vaya a votar, no porque les interese la legitimidad de los comicios sino para cobrar más aportes.

******

Si hay ausentismo es por la mala calidad de los postulantes y no solo por la apatía ciudadana.