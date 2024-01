******

A su regreso de Guatemala, el Pet se quedará en Brasil para reunirse con Lula. Crimen organizado y la tarifa de Itaipú son los temas principales de la agenda oficial en Brasilia.

******

Esperemos que el Gobierno de “vamos a estar mejor” se ponga firme, especialmente sobre Itaipú porque ahí está depositado el futuro del país.

******

Pero vemos mucho “mal de párkinson” con temas claves. El Pet ni se pronuncia contra el nepotismo, al contrario, le dio luz verde con la promulgación de las “puertas giratorias”.

******

Otro ejemplo: castigan a choferes de buses del servicio público, pero no alcanza a los empresarios. Por ahí tendrían que comenzar.

******

Había sido que el gobierno colorado anterior le dejó US$ 170 millones en caja (no en fuente 10) a la nueva administración para reparación de escuelas. Pero “Pa’i” Ramírez no se acordó de eso y sacó pecho que ahora recién están intentando reparar varias instituciones educativas.

******

Parece que hay un “patrón” de conducta del Gobierno de “vamos a estar mejor” de culpar de todos los males del país a la administración anterior. Pero la anterior a la anterior tampoco fue “una maravilla”. Terminó con un asesinato sin justicia.

******

Los legisladores que tienen parientes que “ya están mejor” están ensayando excusas ingueroviables para justificar lo injustificable.

******

Una diputada, por ejemplo, dice que sus familiares hace muuucho tiempo están en la función pública pero se olvida de contar que llamativamente sus parientes ascendieron salarialmente con su llegada al Congreso. Tomó mucho “olvidol” parece.

******

Se instaló una pelea entre intendentes de ANR y el Ejecutivo de manera cuasi diplomática. Ningún jefe comunal quiere desafiar públicamente al “Patrão”.

******

La mayoría de los intendentes no quieren quedarse sin su “merienda o almuerzo escolar”. Una de las fuentes del “progreso” personal.