Califican de “histórica” la decisión, como muchas de las cosas que hace la administración del “Patrão” y su equipo. Pero, distraídamente, el “profesor doctor” se olvidó de mencionar que la reducción del gasto rígido obedece al aumento de la recaudación y no al recorte presupuestario.

Parece que esta materia denominada recorte presupuestario en el sector público no figura en el plan curricular de las facultades. Nadie aplica. O intentan hacerlo y aparece un “Patrão”.

¿Por qué no dice que en los US$ 17.557 millones del proyecto de presupuesto para el 2025 se encuentran alojados nepobabies, cuates, correligionarios con lindos salarios y sin capacidad para aportar al país pero sí a re$tar, gente con prontuarios y sin currículum, etc.

Pero se le cumplió el sueño: “Patria-i” puso el título que él quería.

Cuando los funcionarios públicos ganan más que los del sector privado, ¿qué clase de economía es esa? ¿Progresista, estatista, prebendaria, coloradista?

El plan cartista de perseguir a sus enemigos políticos abre un nuevo capítulo este martes con la primera reunión de la comisión “garrote”.

Irán en primer lugar contra ABC, el medio que les molesta a los cartistas por sus publicaciones e investigaciones. Lo mismo le ocurría a Stroessner y sus perifoneros.

Con el senador Amarilla a la cabeza, para dar la falsa imagen de que gua’u el cartismo no copa todo, se evidenciará el nivel de rabia contra ABC.

¿Por qué no analizan el caso “Lalo” y sus vínculos bien detallados en la imputación fiscal?

La comisión “garrote” debería investigar dónde están los G. 500.000 millones de los bonos del impresentable intendente cartista “Re-Necho”. Pero no lo harán.