No pudieron refutar ni una de las explicaciones contra las mentiras que instalaron sobre fideicomiso, firma de biocombustible y Nicolás Leoz. Documentos y sólidos argumentos les restregaron en la cara.

Por K.O. perdieron en la convocatoria.

Al día siguiente el bravucón “geniolón” tuiteó gua’u que no se aclaró nada, bla, bla, bla. Lo hizo seguramente luego del tirón de orejas que recibió.

Lo más saludable es que dejen de oficio sin efecto esta comisión “garrote” porque no logran instalar sus mentiras. Lo peor de todo es que devalúan una sagrada institución constitucional.

El Gobierno de Santítere lanza tres por tres por el aumento “histórico” de las recaudaciones pero al santo cohete porque se va todo en “nepobabies”, beneficios groseros para los 125 parlamentarios y otros despilfarros. En contrapartida, los hospitales públicos se caen a pedazos. Eso sí que es “histórico”.

De seguridad ni hablemos. El país prácticamente está tomado por los “chespiceros”, asaltantes, etc.

Santítere no tiene siquiera permiso para escribir un tuit en contra de los despilfarros en el Congreso. Prefiere jugar fútbol con los que se van a llevar seguros VIP y combustibles de G. 5.000.000 al mes mientras las enfermeras ganan un salario miserable, no hay médicos suficientes en hospitales públicos, faltan turnos, insumos, etc.

El país está cada vez peor. Tal vez las autoridades estén mejor, pero la ciudadanía no.

Aparentemente se viene otro fracaso internacional. La mayoría de los países de la OEA le bajaron el pulgar a la candidatura del gobierno cartista. El castigo no es para Rubén Ramírez sino para Santítere y el “Patrão” porque usaron la política exterior para salir en defensa de una tabacalera.

Encima, le patotearon al embajador de EE.UU. en Paraguay. Imagínense qué otras cosas iban a hacer si ganaban la secretaría general de la OEA.