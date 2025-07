******

El banco amigo es una especie de pulpo. Ya se apoderó de los fondos de los aportantes y jubilados del IPS. ¿A dónde iremos a parar con los Chicago boys? De terror...

No solo tiene ese monopolio, los comerciantes dentro y fuera de la expo denuncian competencia desleal y que matan todos los emprendimientos de los demás. Come todo y no deja comer a los demás.

Para colmo también denuncian que hacen recolección de datos biométricos. Pronto nos vamos a parecer al estado policial chino.

El presidente del Gobierno español tiene previsto arribar mañana al país en visita oficial. Pero, antes estará en Santiago de Chile, en una cumbre de mandatarios progresistas. Interesante.

El cónclave se denomina “Democracia Siempre” y se llevará a cabo en el Palacio de la Moneda, con el presidente chileno Gabriel Boric como anfitrión y al que asistirán, además de Sánchez, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; y Uruguay, Yamandú Orsi.

La intención de los presidentes de izquierda es reivindicar la democracia en un momento en el que sus instituciones se están viendo agredidas, cuestionadas y debilitadas por movimientos populistas y de ultraderecha, y crear una plataforma de actuación frente a ellos, reportó EFE.

Santi Pet, en tanto, mira de lejos, atendiendo que simpatiza con el foro Madrid de la ultraderecha, con el español Abascal al frente. Los perifoneros ultras del cartismo estarán con los pelos de punta por la visita de Pedro Sánchez. Notable.

Prieto dijo que, con la intervención de CDE, los cartistas le hicieron un favor. Recibió más apoyo de la gente al mostrarse como alguien que resiste y no se rinde a los “pelotudos de la Avda. España”.

Prieto está seguro que la oposición (por fin) aprenderá e irá unida para enfrentar a la ANR en el 2028. Sin embargo olvidó que la oposición casi nunca aprende.

Sin embargo, días atrás, partidos opositores, en su mayoría de izquierda, integraron el frente Avanza Paraguay con Kattya González a la cabeza. Por supuesto no estuvieron presentes Patria Querida, que tiran a la derecha, y Cruzada Nacional, que son más anarquistas/disrruptivos. Cuando no van todos juntos ya se sabe lo que pasa.

Se le armó un lío a Santi Pet por el nombre de la ruta PY17. Diputados liberales querían que se llame Robert Acevedo, pero los cartistas aprobaron que se llame Niños Mártires de Acosta Ñu. Los senadores querían que se llame Ruta de la Soberanía.

Tanto el Senado como Diputados se ratificaron y sancionaron las dos leyes al mismo tiempo. Peña debía elegir una opción para la promulgación y eligió a los “Niños Mártires”. Los senadores decían que eso podía hacerle enojar a los brasileños (¡chake!), que se resisten a admitir y disculparse por el Genocidio de la Guerra del 70.

Atentos con lo que pasa en Diputados, donde cada semana un parlamentario busca como modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para que los corruptos condenados no pasen ni un día en la cárcel.

Pero para anular la mafia de los pagarés sí que se toman su tiempo.