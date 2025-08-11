******

Es que Pet no está acostumbrado a las críticas de la gente ya que vive en una burbuja, rodeado de chupamedias y hurreros.

******

No solo Pet recibió silbidos y desaprobaciones. También fueron repudiados Cachibachi, Mangui Alliana y los millonarios esteños ZI, entre otros.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es que la impopularidad del gobierno cartista sigue en aumento. La gente no está mejor, con una inseguridad creciente, con salud y educación en ruinas y el poder adquisitivo en picada. ¡Ellos están mejor!

******

Además, numerosas calles, avenidas y rutas del país se encuentran en estado lamentable, situación que hace que más personas no se acuerden bien de las autoridades que deben arreglarlas y tapar los baches, que en varios casos ya causaron accidentes mortales.

******

Y no existe al parecer un plan para dar una rápida solución a aquellos problemas, como debería ser. Tanto jefes del MOPC como de municipalidades, como si fuera que no recorren nuestras comunidades, no se preocupan en ningunear o postergar los posibles arreglos necesarios.

******

Esas calles y rutas importantes de la Gran Asunción están en ruinas en varios tramos muchas veces por trabajos mal hechos por empresas que ni siquiera reciben sanción y menos aún prohibición de ser contratadas por el Estado para próximos proyectos. ¿Hay complicidad? Arterias como Prat Gill, Juan Leopardi y otras parecen ruinas, incluso algunas carreteras nuevas.

******

En carpas políticas se comenta de una reunión, whiskey de por medio, entre Toro Velázquez y Mangui Alliana, con miras a las municipales. El acuerdo, según trascendió, es que ese sector disidente se convierta en satélite del cartismo. Así dicen...

******

El objetivo del patrón –que quiere eternizarse en el poder por sí o por medio de otros–, según expresan los que saben del tema, es debilitar la disidencia colorada, primero para las municipales y luego para los sufragios generales del año 2028.

******

Así se explica por qué el cartismo torpedea el proyecto Arnoldo, la única precandidatura disidente presidencial hasta ahora.

******

Estigarribia y Riveros se mostraron juntos en varios distritos en Central, considerado feudo del PLRA. Comentan que el frente azul está en contra del “ario” Dionisio, reconocido satélite del cartismo. Notable.

******

Ese ególatra ayudante en los mandatos que recibe el Senado desde el poder real sigue con su peregrino proyecto de presidir el PLRA para convertirlo en una sucursal manejada por aquel patrón.

******

Mientras las autoridades piensan más en las próximas elecciones que en hacer sus trabajos por los cuales les paga el Tesoro Nacional, se va disolviendo paulatinamente el proyecto de reactivación del ferrocarril y ninguna habla de algún plan para arreglar el Mercado 4 y darle un aspecto mejor a la Avda. Rodríguez de Francia en ese sector.

******

Conste que ya había un esquema muy avanzado para reactivar el ferrocarril al menos hasta Ypacaraí, con colaboración del gobierno de Corea del Sur, pero Peña y su equipo lo cancelaron quién sabe por qué con la promesa de encarar un mejor proyecto. Fue puro bla bla porque ya pasaron dos años y no hay avance alguno.

******

La Fiscalía debe hacer algo por los socios defraudados de la Cooperativa Poravoty, pues ni una imputación hizo aún a los considerados causantes de su quiebra.