*****

Tristes por las mentiras y graves signos de autoritarismo de las que estuvieron rodeados.

****

“Pinocho” Peña tiene al país en terapia intensiva, con un esquema de salud perimido, niños estudiando bajo árboles aún, inseguridad galopante, el narcotráfico y los chespis que no paran, la inseguridad jurídica “dinamitada”, etc.

*****

Este gobierno de “Horror Colorado”, a dos años de asumir el cargo, poco o nada ha hecho para que la mayoría “esté mejor”. Es imperdonable porque todos los poderes, los órganos extrapoder y varias otras instituciones están bajo su dominio.

*****

Evidentemente el copamiento apunta solo a favorecer a los amigos del poder, a los que desayunan todos los días cheesecake al estilo del clan ZI y se pegan el lujo de comer todos los fines de semana y en eventos especiales los cortes premium de carne vacuna, nivel senador Pettengill.

*****

El resto de los mortales de este país si quiere comer esos cortes privilegiados debe formar fila en algún local que haga ofertas.

*****

¿Dónde estará el que “fundió” Asunción, el antónimo de Juan de Salazar y Espinosa? En cualquier momento aparecerá en algún video patético como ocurrió hace unos días.

*****

Cuentan los que saben que hasta hoy le dieron tiempo para que renuncie a su cargo a cambio de otorgarle impunidad, de lo contrario se viene la destitución. Así dicen en los pasillos cartistas.

*****

Quien tiene los días contados es el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo). Como ordena la “hoja de ruta” cartista, en el Ejecutivo y el Congreso le imprimieron un trámite de Fórmula 1. La próxima semana se convocaría a una extra para tratar y aprobar la destitución.

*****

En Capasa alguien se retiró “borracho” con G. 1.500 millones. ¿Dónde está la plata? “Pinocho” Peña se jactó de convocar la “cumbre de poderes” para combatir la corrupción ndajeko. Pues, manos a la obra entonces. Hay mucho trabajo en esa materia.